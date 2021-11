Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 22 nuovi positivi e un ricovero in ospedale

Lievemente in salita rispetto a ieri, quando erano 19, il numero dei casi di positività al Covid in provincia di Agrigento. Nelle ultime 24 i contagi sono stati 22 e si registra anche un nuovo ricovero in ospedale seppur in degenza ordinaria. Nessun decesso e nessun guarito (anche se poi nel dettaglio degli attuali positivi comune per comune si registrano alcuni numeri in calo con un totale effettivo di 12 guarigioni). Somministrati complessivamente 120 tamponi. Sono questi i dati che emergono dall'ultimo bollettino diramato dall'Asp.

La situazione negli ospedali

Al momento risultano ricoverate 8 (+1) persone in degenza ordinaria, 7 si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e una in un ospedale fuori provincia.

Sono 2 (dato stabile) i pazienti in terapia intensiva all'ospedale riberese "Fratelli Parlapiano".

I dati Comune per Comune

Agrigento: 23 (+1); Aragona: 5 (+1); Burgio: 6 (-1); Caltabellotta: 3 (stabile); Cammarata: 3 (stabile); Campobello di Licata: 3 (stabile); Canicattì: 27 (stabile); Casteltermini: 2 (+1); Castrofilippo: 1 (stabile); Cattolica Eraclea: 7 (-10); Favara: 7 (stabile); Grotte: 1 (+1); Licata: 29 (+2); Menfi: 9 (stabile); Montevago: 1 (stabile); Naro: 20 (stabile); Palma di Montechiaro: 5 (+1); Porto Empedocle: 17 (+1); Raffadali: 13 (+10); Ravanusa: 1 (stabile); Ribera: 8 (stabile); Sambuca di Sicilia: 1 (+1); San Giovanni Gemini: 4 (+1); Santa Margherita di Belice: 4 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 2 (stabile); Sciacca: 24 (+3).

Sono "Covid free": Alessandria della Rocca, Bivona, Calamonaci, Camastra, Cianciana, Comitini, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Racalmuto, Realmonte, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Santa Elisabetta, Siculiana e Villafranca Sicula.

Sono 18 (dato stabile) i migranti attualmente in quarantena sulle navi di accoglienza in rada dell'Agrigentino.