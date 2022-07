Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ancora boom di contagi (920), ricoveri stabili e nessun decesso

Ancora boom di contagi da Covid in provincia: nell'ultimo report dell'Azienda sanitaria provinciale ci sono 920 nuovi casi. Tre, invece, i ricoveri, 218 i guariti. Resta a 0 la casella dei nuovi decessi.

Il focus sugli ospedali

Situazione sostanzialmente stabile nelle strutture ospedaliere. Gli agrigentini ospedalizzati sono 33 (dato stabile), di cui 30 (-1) in degenza ordinaria/subintensiva. In 23 si trovano in medicina all'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 5 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. In terapia intensiva ci sono 3 pazienti (+1), entrambi all'ospedale di Ribera. Nel bollettino figurano anche 4 (dato stabile) pazienti ricoverati non residenti e non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune

Agrigento ha 1146 positivi (+69); Alessandria della Rocca: 36 (+3); Aragona: 154 (+25) di cui un migrante ospitato in una struttura di accoglienza; Bivona: 73 (+4); Burgio: 28 (+3); Calamonaci: 13 (dato stabile); Caltabellotta: 84 (+11); Camastra: 11 (+2); Cammarata: 123 (+16); Campobello di Licata: 206 (+5); Canicattì: 680 (+85); Casteltermini: 244 (+15); Castrofilippo: 115 (+1); Cattolica Eraclea: 50 (+2); Cianciana: 57 (+9); Comitini: 11 (-1); Favara: 679 (+69); Grotte: 75 (+14); Joppolo Giancaxio: 13 (+2); Licata: 459 (+59); Lucca Sicula: 44 (+6); Menfi: 332 (+28); Montallegro: 36 (+1); Montevago: 77 (+11); Naro: 183 (+14); Palma di Montechiaro: 187 (+15); Porto Empedocle: 235 (+31); Racalmuto: 105 (+7); Raffadali: 220 (+17); Ravanusa: 99 (+16); Realmonte: 81 (+6); Ribera: 242 (+12); Sambuca di Sicilia: 64 (+4); San Biagio Platani: 42 (+5); San Giovanni Gemini: 212 (+25); Sant'Angelo Muxaro: 23 (dato stabile); Santa Elisabetta: 66 (+4); Santa Margherita di Belìce: 113 (+6); Santo Stefano Quisquina: 55 (-2); Sciacca: 1020 (+117); Siculiana: 86 (+6); Villafranca Sicula: 36 (+5).