I numeri della pandemia

Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 129 casi e 2 nuovi ricoveri in ospedale ma nessuna vittima

Si arresta, per fortuna, almeno per 24 ore, l’escalation di morti per Covid in provincia. Nell’ultimo report dell’Azienda sanitaria provinciale si registrano anche 159 guariti. Via libera ai nuovi vaccini