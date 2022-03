Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 576 positivi, 5 ricoveri (3 in terapia intensiva) e un nuovo decesso

Altri 576 positivi (ieri ne erano stati comunicati 902), 5 ricoveri, di cui 3 in Terapia intensiva, e un nuovo decesso. A perdere la vita - ed è stata la quarantunesima vittima da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria - è stato un agrigentino. A livello provinciale, i lutti sono saliti invece a 485. Si sono registrati, nelle ultime 24 ore, anche 24 guariti.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 37 (+1). In degenza ordinaria/subintensiva sono 34 (-2): 11 (-3) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 23 (+1) al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. In Terapia intensiva si è passati da 0 presenze a 3, tutte al "Fratelli Parlapiano". Ci sono inoltre 3 (stabile) soggetti ricoverati non residenti e non ricompresi nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento è a 986 casi (+54); Alessandria della Rocca: 16 (+2); Aragona: 107 (+6), fra cui 7 migranti ospiti di una comunità d'accoglienza, Bivona: 83 (+7); Burgio: 18 (+1); Calamonaci: 6 (stabile); Caltabellotta: 31 (+1); Camastra: 40 (+10); Cammarata: 1115 (+11); Campobello di Licata: 224 (+11); Canicattì: 969 (+88); Casteltermini: 234 (+11) di cui 2 migranti ospiti in una comunità d'accoglienza; Castrofilippo: 17 (+2); Cattolica Eraclea: 30 (+2); Cianciana: 37 (stabile); Comitini: 4 (stabile); Favara: 707 (+39); Grotte: 125 (+16); Joppolo Giancaxio: 26 (stabile); Licata: 667 (+20); Lucca Sicula: 6 (stabile); Menfi: 171 (+23); Montallegro: 37 (+4); Montevago: 25 (+1); Naro: 57 (+7); Palma di Montechiaro: 519 (+19); Porto Empedocle: 374 (+50); Racalmuto: 162 (+5); Raffadali: 229 (+24); Ravanusa: 245 (+6); Realmonte: 66 (+15); Ribera: 282 (+10); Sambuca di Sicilia: 10 (stabile); San Biagio Platani: 51 (+6); San Giovanni Gemini: 105 (+17); Sant'Angelo Muxaro: 19 (+1); Santa Elisabetta: 25 (+2); Santa Margherita di Belice: 71 (+10); Santo Stefano di Quisquina: 56 (+3); Sciacca: 561 (+63); Siculiana: 58 (+4) con 4 migranti ospitati a Villa Sikania; Villafranca Sicula: 10 (+2).

Sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino ci sono 8 (stabile) migranti positivi.