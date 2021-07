Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 10 nuovi casi e 9 guariti, 4 persone ricoverate in ospedale tra cui una in terapia intensiva

Secondo il report dell'Azienda sanitaria provinciale non si registrano vittime. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 228. Il soggetto contagiato più grave si trova al "Fratelli Parlapiano" di Ribera

Altri 10 casi di Coronavirus in provincia con 9 guariti. Non ci sono deceduti ma uno dei nuovi contagiati è stato ricoverato in terapia intensiva. Sono 228 i tamponi processati: questi i numeri del report sanitario, relativo alla giornata di ieri, dell'Asp di Agrigento. Casteltermini e Raffadali entrano nella lista dei comuni "Covid free".

La situazione negli ospedali

Ci sono 7 persone ricoverate in degenza ordinaria: uno al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, cinque al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno in ospedali fuori provincia. Al "Fratelli Parlapiano" adesso i soggetti ricoverati in terapia intensiva sono due.

I contagi Comune per Comune

Agrigento ha 31 contagiati (+1) tra cui 18 migranti isolati che si trovano in un centro di accoglienza; Campobello di Licata: 11; Canicattì: 10 (-1); Castrofilippo: 1, Favara: 10 (+4); Licata: 52; Palma di Montechiaro: 29 (+8); Porto Empedocle: 2; Racalmuto: 1; Ravanusa: 30; Realmonte: 1; Ribera: 3 e Siculiana: 23 (-1) dei quali 18 sono migranti ospitati a Villa Sikania. Sulle navi quarantena in rada nell'Agrigentino ci sono sempre 22 migranti positivi al virus.



Sono Covid-free: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Camastra, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Raffadali, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Margherita di Belìce, Santo Stefano Quisquina, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Sciacca, Villafranca Sicula.