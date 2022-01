Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 1.388 nuovi contagi, 9 ricoveri, 74 guariti e un morto

Quasi 1.400 nuovi contagi (1.388), 9 ricoveri, 74 guariti e un morto: la vittima è stata registrata a Bivona. Si tratta della prima dall'inizio della pandemia che porta a 393 il numero complessivo in provincia. Sono i dati dell'Asp che, nella giornata di oggi, ha diffuso il secondo bollettino. Il precedente era riferito al 5 gennaio mentre l'ultimo è relativo a ieri. Il numero di tampon processati è di 2348.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 62 (+5). In degenza ordinaria/subintensiva sono 53 (+1): ben 37 si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 16 al San Giovanni di Dio di Agrigento. Un solo ricovero in una struttura lowcare fuori provincia. Sono 8 (+4) i pazienti in terapia intensiva ricoverati al presidio ospedaliero riberese.

I dati Comune per Comune

Agrigento 764 639 (+125); Alessandria della Rocca: 33 (+3); Aragona: 101 (-2); Bivona: 54 (+4); Burgio: 48 (+20); Calamonaci: 27 (+8); Caltabellotta: 38 (+23); Camastra 57 (+22); Cammarata: 94 (+13); Campobello di Licata: 185 (+32); Canicattì: 860 (+169); Casteltermini: 74 (+29); Castrofilippo: 182 (+3); Cattolica Eraclea: 33 (+9); Cianciana: 30 (+20); Comitini: 17 (+2); Favara: 611 (+75); Grotte: 117 (+31); Joppolo Giancaxio: 27 (+16); Licata: 288 (+43); Lucca Sicula: 42 (+21); Menfi: 105 (+5); Montallegro: 53 (+12); Montevago: 9 (+1); Naro: 122 (+30); Palma di Montechiaro: 475 (+170); Porto Empedocle: 199 (+17); Racalmuto: 138 (+48); Raffadali: 137 (+34); Ravanusa: 93 (+14); Realmonte: 53 (+7); Ribera: 583 (+127); Sambuca di Sicilia: 95 (+8); San Biagio Platani: 28 (+16); San Giovanni Gemini: 91 (+29); Sant'Angelo Muxaro: 7 (stabile); Santa Elisabetta: 36 (stabile); Santa Margherita di Belice: 61 (+7); Santo Stefano di Quisquina: 33 (+22); Sciacca: 343 (+62), Siculiana: 80 (+10, uno è un migrante ospitato presso il "Villa Sikania"); Villafranca Sicula: 14 (+9).

Un solo migrante, al momento, si trova in quarantena sulle navi di accoglienza. Sei i ricoverati non residenti.