Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 2 morti e 467 nuovi positivi con 2 ricoveri in ospedale

Altri 2 morti nell’ultimo bollettino diramato dall’Asp per quanto riguarda l’andamento del Covid in provincia. Gli ultimi decessi in ordine di tempo si registrano ad Agrigento e Licata. Nel capoluogo il numero complessivo dei morti dall’inizio dell’emergenza è 48 mentre a Licata si raggiunge quota 39. In tutta la provincia, a poco più di 2 anni dall’inizio dell’emergenza, sono decedute 517 persone. L’ultimo report dell’Asp segnala 467 nuovi positivi, 657 guariti e 2 nuovi ingressi in ospedale. I posti letto in terapia intensiva rimangono vuoti. Processati 1.701 tamponi.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 46 (-4). Di questi, 44 (-4) sono in degenza ordinaria. In 26 (-2) si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 18 (-2) sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Non ci sono degenti nelle terapie intensive. Due persone sono attualmente ricoverate allo Sciacca Covid Hotel che è una struttura “lowcare”. Tra i ricoverati figurano anche 5 soggetti (dato stabile) non residenti nell'Agrigentino e quindi non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune

Secondo il nuovo bollettino Asp, Agrigento ha 1.688 (-20); Alessandria della Rocca: 48 (-3); Aragona: 264 (+3); Bivona: 85 (-5); Burgio: 46 (+3); Calamonaci: 27 (+1); Caltabellotta: 27 (dato stabile); Camastra: 50 (+4); Cammarata: 128 (-5); Campobello di Licata: 192 (-13); Canicattì: 1.025 (-36); Casteltermini: 196 (+4); Castrofilippo: 79 (-4); Cattolica Eraclea: 73 (-3); Cianciana: 136 (-2); Comitini: 32 (stabile); Favara: 1.186 (-32); Grotte: 119 (-8); Joppolo Giancaxio: 22 (stabile); Licata: 900 (-3); Lucca Sicula: 55 (+4); Menfi: 323 (+8); Montallegro: 56 (+4); Montevago: 50 (+2); Naro: 155 (-4); Palma di Montechiaro: 577 (-67); Porto Empedocle: 584 (-16); Racalmuto: 149 (-2); Raffadali: 310 (-1); Ravanusa: 179 (-21); Realmonte: 132 (-11); Ribera: 225 (-5); Sambuca di Sicilia: 50 (+1); San Biagio Platani: 93 (stabile); San Giovanni Gemini: 140 (-9); Sant'Angelo Muxaro: 45 (-2); Santa Elisabetta: 85 (-9); Santa Margherita di Belìce: 172 (+3); Santo Stefano Quisquina: 57 (-3); Sciacca: 944 (+32); Siculiana: 130 (stabile) di cui 3 migranti (dato stabile) ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 33 (+3) positivi. Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 10 (dato stazionario) migranti positivi.