Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 902 nuovi casi e 3 ricoveri in ospedale ma zero vittime

L'Asp è tornata a comunicare il bollettino sull'andamento dei contagi da Coronavirus in provincia di Agrigento dopo lo stop di ieri. I nuovi casi sono 902 mentre i guariti sono 325. Si registrano anche 3 nuovi ingressi in ospedale ma nessun posto in terapia intensiva è attualmente occupato. Dopo giorni di morti, finalmente non si segnalano vittime. Processati complessivamente 1592 tamponi.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 36 (+1). In degenza ordinaria/subintensiva sono 36 (+2): 14 (-1) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 22 (+3) al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. In terapia intensiva non c'è nessuno. Ci sono inoltre 3 (-1) soggetti ricoverati non residenti e non ricompresi nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento è a 932 casi (+18) Alessandria della Rocca: 14 (+1); Aragona: 101 (+9), fra cui 7 migranti ospiti di una comunità d'accoglienza, Bivona: 76 (+18); Burgio: 17 (+1); Calamonaci: 6 (+1); Caltabellotta: 30 (+2); Camastra: 30 (-3); Cammarata: 104 (-12); Campobello di Licata: 213 (+28); Canicattì: 881 (+112); Casteltermini: 217 (+39) di cui 2 migranti ospiti in una comunità d'accoglienza; Castrofilippo: 15 (+3); Cattolica Eraclea: 28 (+1); Cianciana: 37 (+3); Comitini: 4 (stabile); Favara: 668 (+33); Grotte: 109 (stabile); Joppolo Giancaxio: 26 (+5); Licata: 647 (+7); Lucca Sicula: 6 (stabile); Menfi: 148 (+15); Montallegro: 33 (+8); Montevago: 24 (+1); Naro: 50 (+1); Palma di Montechiaro: 500 (+11); Porto Empedocle: 324 (+36); Racalmuto: 157 (+17); Raffadali: 205 (+35); Ravanusa: 239 (+24); Realmonte: 51 (+6); Ribera: 272 (+26); Sambuca di Sicilia: 10 (+2); San Biagio Platani: 45 (+10); San Giovanni Gemini: 88 (-6); Sant'Angelo Muxaro: 18 (+4); Santa Elisabetta: 23 (+1); Santa Margherita di Belice: 61 (-4); Santo Stefano di Quisquina: 53 (+6); Sciacca: 498 (+11); Siculiana: 54 (+4) con 4 migranti ospitati a Villa Sikania; Villafranca Sicula: 8 (stabile).

Sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino ci sono 8 (-1) migranti positivi.