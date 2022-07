Coronavirus, il bollettino dell’Asp: positivi 2 tamponi su 3, un altro morto e quasi 1.300 casi in un solo giorno

Il Covid prosegue la sua inarrestabile corsa in provincia, con numeri decisamente preoccupanti: ben 1.296 positivi in un solo giorno a fronte di 1.944 tamponi processati. Ma il dato che colpisce di più è che nelle ultime 24 ore il tasso di positività sul territorio supera il 66 per cento. In altre parole 2 tamponi su 3 sono risultati positivi. C’è anche una nuova vittima che si registra ad Agrigento, facendo salire il numero dei morti nella città dei templi, dall’inizio della pandemia, a 60. Sono invece 567 i decessi in provincia da quando è cominciata l’emergenza Covid. C’è anche un nuovo ricovero in ospedale mentre i guariti sono 434. Solo ad Agrigento si sono registrati 97 nuovi casi. Il Comune più colpito è stato Canicattì con un con 100 contagi in 24 ore.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati sono 31 (-2), di cui 29 (-2) in degenza ordinaria/subintensiva. In 21 (-2) si trovano in medicina all'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 8 (stabile) al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. In terapia intensiva ci sono due pazienti (dato stazionario), entrambi al nosocomio di Ribera. Nel bollettino figurano anche 5 soggetti ricoverati non residenti e non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune

Agrigento ha 946 (+97) di cui un migrante ospitato in un centro di accoglienza; Alessandria della Rocca: 27 (+4); Aragona: 129 (+10) di cui un migrante ospitato in una struttura di accoglienza; Bivona: 57 (+14); Burgio: 16 (+1); Calamonaci: 12 (+4); Caltabellotta: 68 (+25); Camastra: 8 (stabile); Cammarata: 103 (+20); Campobello di Licata: 197 (+38); Canicattì: 501 (+100); Casteltermini: 200 (+48); Castrofilippo: 101 (+12); Cattolica Eraclea: 49 (stabile); Cianciana: 41 (+11); Comitini: 10 (+1); Favara: 547 (+65); Grotte: 59 (+18); Joppolo Giancaxio: 6 (+2); Licata: 373 (+63); Lucca Sicula: 34 (+7); Menfi: 261 (+13); Montallegro: 37 (+7); Montevago: 57 (+11); Naro: 149 (+30); Palma di Montechiaro: 151 (+38); Porto Empedocle: 178 (+23); Racalmuto: 93 (+10); Raffadali: 170 (+19); Ravanusa: 71 (+19); Realmonte: 66 (+15); Ribera: 201 (+22); Sambuca di Sicilia: 52 (stabile); San Biagio Platani: 28 (+3); San Giovanni Gemini: 165 (+42); Sant'Angelo Muxaro: 22 (+1); Santa Elisabetta: 93 (+39); Santa Margherita di Belìce: 93 (+11); Santo Stefano Quisquina: 47 (+1); Sciacca: 774 (+41); Siculiana: 78 (+17); Villafranca Sicula: 23 (+3).