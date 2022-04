Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 693 nuovi positivi e 3 ricoveri in ospedale

Sono 693 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Agrigento. Lo ha comunicato l’Asp con il suo consueto bollettino quotidiano che indica anche 3 nuovi ricoveri in ospedale e 707 guariti. Non ci sono stati morti e i posti in terapia intensiva sono al momento vuoti. Processati 1.917 tamponi.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 50 (+3). Di questi, 48 (+3) sono in degenza ordinaria. In 28 (+2) si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 20 (+1) sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Non ci sono degenti nelle terapie intensive. Fra i ricoverati ci sono anche 5 persone (dato stabile) non residenti nell'Agrigentino e per questo non ricomprese nel totale.

I contagi Comune per Comune

Secondo il nuovo bollettino Asp, Agrigento ha 1.708 (-10); Alessandria della Rocca: 51 (-1); Aragona: 261 (+1); Bivona: 90 (-4); Burgio: 43 (+6); Calamonaci: 26 (+6); Caltabellotta: 27 (-1); Camastra: 46 (+1); Cammarata: 133 (-7); Campobello di Licata: 205 (+3); Canicattì: 1.061 (-4); Casteltermini: 192 (+4); Castrofilippo: 83 (+2); Cattolica Eraclea: 76 (-3); Cianciana: 138 (-6); Comitini: 32 (+2); Favara: 1.218 (-5); Grotte: 127 (dato stabile); Joppolo Giancaxio: 22 (stabile); Licata: 903 (+65); Lucca Sicula: 51 (+2); Menfi: 315 (+10); Montallegro: 52 (-15); Montevago: 48 (+6); Naro: 159 (-2); Palma di Montechiaro: 644 (-47); Porto Empedocle: 500 (-13); Racalmuto: 151 (-2); Raffadali: 311 (+4); Ravanusa: 200 (-12); Realmonte: 143 (+2); Ribera: 230 (-21); Sambuca di Sicilia: 49 (stabile); San Biagio Platani: 93 (+1); San Giovanni Gemini: 149 (+7); Sant'Angelo Muxaro: 47 (-5); Santa Elisabetta: 94 (+1); Santa Margherita di Belìce: 169 (+3); Santo Stefano Quisquina: 60 (-4); Sciacca: 912 (+24); Siculiana: 130 (-2) di cui 3 migranti (dato stabile) ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 30 (dato stabile) positivi. Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 10 (dato stazionario) migranti positivi.