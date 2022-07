Coronavirus, il bollettino dell’Asp: un morto e altri 692 positivi con 5 ricoveri in due giorni

Ancora un doppio bollettino dell’Asp, questa volta relativo ai dati di domenica 3 e lunedì 4 luglio. C’è un morto a Sciacca, città dove dall’inizio della pandemia hanno perso la vita 50 persone. Sale invece a 566 il computo delle vittime su scala provinciale. I nuovi casi sono 692 in due giorni a fronte di 2.970 tamponi. Ci sono anche 5 nuovi ricoveri in ospedale. Le persone guarite sono state 193.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati sono 33 (dato stabile), di cui 31 (stabile) in degenza ordinaria/subintensiva. In 23 (stabile) si trovanoin Medicina all'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 8 (stabile) invece al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. In terapia intensiva ci sono due pazienti, ed entrambi sono al nosocomio di Ribera. Anche questo è un dato stazionario.

I contagi Comune per Comune

Secondo il report dell'Asp, Agrigento ha 849 positivi rispetto ai 756 di sabato (+93); Alessandria della Rocca: 23 (+2); Aragona: 119 (+3); Bivona: 43 (+5); Burgio: 15 (+3); Calamonaci: 8 (stabile); Caltabellotta: 43 (+9); Camastra: 8 (stabile); Cammarata: 83 (+1); Campobello di Licata: 159 (stabile); Canicattì: 401 (+33); Casteltermini: 152 (+33); Castrofilippo: 89 (+6); Cattolica Eraclea: 49 (-1); Cianciana: 30 (+8); Comitini: 9 (stabile); Favara: 482 (+44); Grotte: 41 (+5); Joppolo Giancaxio: 4 (-1); Licata: 310 (+15); Lucca Sicula: 27 (+1); Menfi: 248 (+44); Montallegro: 30 (stabile); Montevago: 46 (+5); Naro: 119 (+5); Palma di Montechiaro: 113 (+15); Porto Empedocle: 155 (+12); Racalmuto: 83 (-2); Raffadali: 151 (+16); Ravanusa: 52 (+9); Realmonte: 51 (+11); Ribera: 179 (+27); Sambuca di Sicilia: 52 (stabile); San Biagio Platani: 25 (+2); San Giovanni Gemini: 123 (+2); Sant'Angelo Muxaro: 21 (+2); Santa Elisabetta: 54 (+5); Santa Margherita di Belìce: 82 (+2); Santo Stefano Quisquina: 46 (-1); Sciacca: 733 (+83); Siculiana: 61 (+11); Villafranca Sicula: 20 (+5).