Coronavirus, il bollettino dell’Asp: ancora una vittima e un altro ricovero in terapia intensiva con 361 contagi in 24 ore

Il Covid non arresta la sua corsa a mietere vittime: l’ultima in ordine di tempo si è registrata a Licata facendo salire il numero dei morti a 44 dall’inizio della pandemia. Da quando esiste il Covid, in provincia di Agrigento, hanno perso la vita 592 persone. L’ultimo bollettino dell’Asp segnala inoltre 361 nuovi casi in 24 ore, un altro ricovero in terapia intensiva ed un’ulteriore ospedalizzazione nei reparti ordinari. Sono sempre tanti i guariti: 1.705 nell’ultima giornata. Processati 1.106 tamponi.

Il focus sugli ospedali

In ospedale ci sono al momento 30 persone (+1). Di queste, 26 (dato stabile) sono in degenza ordinaria/subintensiva: in 9 (stabile) sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e in 15 (stabile) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono 4 pazienti (+1). Ricoverati anche 5 pazienti non agrigentini (dato stazionario) non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 649 positivi (-147) con 2 migranti ospiti in altrettanti centri di accoglienza; Alessandria della Rocca: 36 (-7); Aragona: 71 (-10); Bivona: 45 (-12); Burgio: 13 (-1); Calamonaci: 10 (+1); Caltabellotta: 17 (-7); Camastra: 13 (-1); Cammarata: 34 (-16); Campobello di Licata: 71 (-23); Canicattì: 285 (-138); Casteltermini: 34 (-39); Castrofilippo: 22 (-16); Cattolica Eraclea: 49 (-8); Cianciana: 27 (-13); Comitini: 9 (stabile); Favara: 417 (-116); Grotte: 55 (-10); Joppolo Giancaxio: 18 (-1); Licata: 474 (-201); Lucca Sicula: 9 (-4); Menfi: 133 (-69); Montallegro: 9 (-4); Montevago: 25 (-19); Naro: 69 (-28); Palma di Montechiaro: 144 (-34); Porto Empedocle: 183 (-62); Racalmuto: 49 (-8); Raffadali: 172 (-34); Ravanusa: 130 (-14); Realmonte: 64 (-9); Ribera: 156 (-27); Sambuca di Sicilia: 41 (-31); San Biagio Platani: 71 (-12); San Giovanni Gemini: 41 (-25); Sant'Angelo Muxaro: 32 (-3); Santa Elisabetta: 32 (-3); Santa Margherita di Belìce: 38 (-24); Santo Stefano Quisquina: 52 (-9); Sciacca: 337 (-146); Siculiana: 48 (-7); Villafranca Sicula: 2 (-7).