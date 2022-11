Coronavirus, il bollettino dell’Asp: un altro morto e contagi in risalita (124) con un nuovo ricovero in ospedale

Il Covid continua ad uccidere e questa volta lo fa a Favara dove si è verificato l’ultimo decesso a seguito di infezione da Sars-Cov 2. Il numero delle persone che hanno perso la vita a Favara sale così a 68 dall’inizio della pandemia, mentre su scala provinciale si arriva a un totale di 642. Nell’ultimo bollettino dell’Asp si registra un incremento di contagi rispetto alle giornate precedenti con 124 casi nelle ultime 24 ore. C’è anche un nuovo ricovero in ospedale mentre i guariti sono stati 43. Processati 485 tamponi.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono attualmente 15 (+1) di cui uno in terapia intensiva (dato stabile) all’ospedale di Ribera. In medicina al "San Giovanni di Dio" si trovano 4 pazienti (+1), mentre altri 8 (-1) sono al “Parlapiano” di Ribera e uno dato stabile al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Figurano anche 4 (+1) soggetti ricoverati non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 134 positivi (+23); Alessandria della Rocca: 3 (stabile); Aragona: 23 (+9); Bivona: 3 (+1); Caltabellotta: 3 (+1); Cammarata: 6 (+2); Campobello di Licata: 6 (-2); Canicattì: 41 (+2); Casteltermini: 6 (stabile); Castrofilippo: 2 (+2); Cattolica Eraclea: 3 (+3); Cianciana: 2 (stabile); Comitini: 2 (stabile); Favara: 68 (+7); Grotte: 4 (-1); Joppolo Giancaxio: 2 (stabile); Licata: 23 (-1); Menfi: 34 (+3); Montallegro: 1 (stabile); Montevago: 6 (+2); Naro: 11 (+2); Palma di Montechiaro: 12 (+7); Porto Empedocle: 27 (+3); Racalmuto: 3 (-2); Raffadali: 18 (+2); Ravanusa: 10 (-1); Realmonte: 8 (+1); Ribera: 26 (+8); Sambuca di Sicilia: 7 (+3); San Biagio Platani: 2 (+1); San Giovanni Gemini: 2 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 6 (-1); Santa Margherita di Belìce: 1; Santa Elisabetta: 2 (+2); Santo Stefano di Quisquina: 4 (stabile); Sciacca: 53 (+9); Siculiana: 3 (stabile); Villafranca Sicula: 1 (stabile).

Sono "covid free" Burgio, Calamonaci, Camastra e Lucca Sicula.