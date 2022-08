Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 704 contagi, un ricovero e un morto

Sono 704 i nuovi contagi, un ricovero e un morto: la nuova vittima, con un tampone positivo, è stata registrata a Canicattì. Si tratta della 61esima nella Città dell'Uva Italia e delle 591esima nella provincia. Boom di guariti: ben 1955. Sono i principali numeri del bollettino giornaliero diffuso dall'Azienda sanitaria provinciale.

Il focus sugli ospedali

In ospedale ci sono al momento 29 persone (-5). Di queste, 26 (-5) sono in degenza ordinaria/subintensiva: in 9 (-2) sono al "San+1Giovanni di Dio" di Agrigento e in 15 (-2) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono 3 pazienti (dato stabile). Ricoverati anche 6 pazienti non agrigentini () non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 796 990 positivi (-194); Alessandria della Rocca: 43 (-4); Aragona: 81 (-39); Bivona: 57 (+3); Burgio: 14 (-9); Calamonaci: 9 (-5); Caltabellotta: 24 (-5); Camastra: 14 (-6); Cammarata: 50 (-7); Campobello di Licata: 94 (-13); Canicattì: 423 (-60); Casteltermini: 73 (-12); Castrofilippo: 38 (-5); Cattolica Eraclea: 57 (-3); Cianciana: 40 (-2); Comitini: 9 (-7); Favara: 533 (-133); Grotte: 65 (-19); Joppolo Giancaxio: 19 (dato stabile); Licata: 675 (-176); Lucca Sicula: 13 (-1); Menfi: 202 (-39); Montallegro: 13 (-7); Montevago: 44 (-5); Naro: 97 (-14); Palma di Montechiaro: 178 218 (-40); Porto Empedocle: 245 (-65); Racalmuto: 57 (-20); Raffadali: 206 (-37); Ravanusa: 144 (-11); Realmonte: 73 (+1); Ribera: 183 (-41); Sambuca di Sicilia: 72 (-6); San Biagio Platani: 83 (-6); San Giovanni Gemini: 66 (-20); Sant'Angelo Muxaro: 35 (-7); Santa Elisabetta: 35 (-8); Santa Margherita di Belìce: 62 (-15); Santo Stefano Quisquina: 61 (-16); Sciacca: 483 (-190); Siculiana: 55 (-10); Villafranca Sicula: 9 (-3).