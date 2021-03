Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 98 positivi e tornano a salire i ricoveri in Terapia intensiva

Ben 34 i guariti che fanno arrivare a 6.026 gli agrigentini che si sono lasciati alle spalle l'incubo. In degenza ordinaria/subintensiva ci sono complessivamente 56 agrigentini

Sono 98 (dato riferito ai tamponi processati lunedì) i nuovi positivi al Covid-19 di Agrigento e provincia. Tre, invece, i ricoveri delle ultime ore che hanno portato a ben 75 gli ospedalizzati. Ben 34, poi, i guariti che fanno arrivare a 6.026 gli agrigentini che si sono lasciati alle spalle l'incubo del virus. I dati emergono dal report di sorveglianza sanitaria diramato stanotte dall'Asp che, nella giornata di ieri, ha effettuato un totale di 718 tamponi.

I ricoveri

In degenza ordinaria/subintensiva ci sono complessivamente 56 agrigentini. Di questi, 45 sono al "San Giovanni di Dio" e 11 al "Giovanni Paolo II". Sono 14 invece (il giorno prima erano 11) i ricoverati in Terapia intensiva: 9 sono all'ospedale del capoluogo e 5 in quello di Sciacca. Gli infettati ospiti di strutture lowcare sono invece 5 e tutti sono allo Sciacca hotel Covid.

L'andamento

Agrigento è arrivata praticamente a 200 casi (199 per la precisione). Di questi, 5 sono i migranti positivi che si trovano ospiti di un centro d'accoglienza della città. Il giorno prima, i contagiati erano invece 186. Alessandria della Rocca è a 13 (-1) positivi; Aragona a 16 (-2); Bivona è rimasta ferma - secondo il bollettino dell'Asp - a 13; Burgio è a 15 (+1); Calamonaci è a 12 (-1); mentre a Caltabellotta (16); Camastra (1) e Cammarata (8) i contagi sono rimasti fermi. Campobello di Licata è passata da 21 a 26 e Canicattì da 122 a 141; +2 a Casteltermini che arriva a quota 43 positivi, mentre Castrofilippo torna ad essere Covid-free. Cattolica Eraclea, secondo il report dell'Asp, è ferma a 3; Cianciana registra un +2 e passa a 33 contagiati; Comitini ha 20 (+1) positivi; Favara: 90 (-1); Grotte resta ferma a 4; -1 a Joppolo che ha 3 contagiati e +1 a Licata che è a quota 22. Montallegro registra un +4 e arriva a 6 infettati, mentre Lucca Sicula (2), Menfi (10), Montevago (12) e Naro (1) sono ferme. Nuova e brusca impennata di contagi nella prorogata zona rossa di Palma di Montechiaro dove i contagi sono passati, in 24 ore, da 116 a 133. Porto Empedocle, diventata zona rossa, da 67 è arrivata a 71; Racalmuto da 29 è arrivata - secondo il bollettino Asp - a 32 positivi; Raffadali è a quota 89 (il giorno prima erano 94); Ravanusa ha 15 contagiati (+5); Realmonte resta ferma a 11 e Ribera è a 174 (+2). Raddoppio a Sambuca di Sicilia che è passata a 2 positivi; Fermi i contagi a San Biagio Platani (18); San Giovanni Gemini (8); Sant'Angelo Muxaro (7) e Santa Elisabetta che è Covid-free. Santa Margherita di Belice registra un +1 ed è a 46; Santo Stefano Quisquina è ferma a 11; Sciacca da 116 scende a 109, mentre Siculiana da 64 passa a 66 e Villafranca Sicula è ancora ferma a 11.