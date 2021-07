Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 96 nuovi positivi, 4 ricoveri, 19 guariti e un decesso

La vittima è di Porto Empedocle e porta a 8 il totale. Un ricovero in più (25) in reparti ordinari, uno in meno (2) in terapia intensiva

Novantasei nuovi contagiati, 4 ricoveri, 19 guariti e una vittima. Sono i principali numeri del consueto bollettino dell'Asp che riepiloga l'evoluzione della pandemia da Covid 19 in provincia di Agrigento. La vittima è di Porto Empedocle (l'ottava da quando il virus è in circolazione) dove si sfiorano ormai i 100 positivi.

Continua a crescere inesorabile la curva dei contagi a Favara dove ci sono ben 275 positivi. I dati, però, sono in linea con quanto riferito dal commissario dell'Asp, Mario Zappia. Grazie alla vaccinazione, infatti, il tasso di ospedalizzazione si mantiene su livelli bassi nonostante i nuovi casi, riconducibili per la quasi totalità a non vaccinati, continuino a crescere.

La situazione negli ospedali



Dei 30 agrigentini ospedalizzati, 25 (+1) sono in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi 22 all'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 3 al San Giovanni di Dio di Agrigento.

Tre si trovano in strutture lowcare (dato stabile rispetto al giorno precedente) mentre sono 2 (-1) i pazienti in terapia intensiva sempre nella struttura ospedaliera di Ribera. Fra i ricoverati anche 3 cittadini non residenti in provincia e non ricompresi nel totale.

I dati Comune per Comune



Agrigento: 109 positivi (+5); Alessandria della Rocca: 10 (stabile); Aragona: 14 (stabile); Bivona: 1 (dato invariato); Burgio: 2 (dato invariato); Caltabellotta: 85 (stabile); Camastra: 4 (dato invariato), Cammarata: 35 (-1); Campobello di Licata: 19 (+2); Canicattì: 72 (+20); Casteltermini: 6 (stabile); Castrofilippo: 1 (+1); Cianciana: 1 (dato invariato); Comitini: 1 (stabile); Favara: 275 (+27); Grotte: 1 (dato invariato); Joppolo Giancaxio:11 (stabile); Licata: 30 (+3); Lucca Sicula: 2 (dato invariato); Menfi: 6 (dato invariato); Montallegro: 1 (dato invariato); Montevago: 1 (dato invariato); Naro: 25 (+1); Palma di Montechiaro: 80 (+1); Porto Empedocle: 96 (+3); Raffadali: 42 (+4); Ravanusa: 25 (+1); Racalmuto: 10 (+7); Realmonte: 14 (+1); Ribera: 7 (stabile); Sambuca di Sicilia: 6 (dato invariato); San Biagio Platani: 1 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 1 (+1); San Giovanni Gemini: 40 (stabile); Santo Stefano Quisquina 7 (-1); Santa Elisabetta: 1 (+1); Santa Margherita di Belìce: 1 (+1); Sciacca: 31 (stabile); Siculiana: 36 (+3) ma 32 sono migranti ospitati a "Villa Sikania".

Sono "Covid free": Calamonaci, Cattolica Eraclea e Villafranca Sicula.