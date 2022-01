Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 345 nuovi casi, 5 ricoveri e un morto

Sono 345 i nuovi contagi, 5 i ricoveri, 86 i guariti e un morto: la vittima è di Sciacca e porta il totale del Comune a 35 mentre quello della provincia raggiunge quota 433. Sono i principali numeri della pandemia scanditi dal bollettino dell'Asp che si riallinea ai dati di ieri (domenica 30 gennaio) dopo alcuni giorni di comunicazioni a singhiozzo.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 60 (-2). In degenza ordinaria/subintensiva sono 50 (+2): in 24 (dato invariato) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e in 25 (+2) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 7 (stabile) i pazienti ricoverati in Terapia intensiva: 3 al presidio ospedaliero riberese (-1) e 4 al San Giovanni di Dio (+1). Tre persone (dato invariato) si trovano in strutture low care: una al Covid Hotel di Sciacca, una al Covid Hotel di Ribera e una in un'altra struttura fuori provincia. Sono 13 (dato invariato) i pazienti ricoverati negli ospedali agrigentini, ma non residenti in provincia e che pertanto non sono inclusi nel totale.

I dati Comune per Comune

Secondo il report dell'Asp, Agrigento è a 2.729 (+51); Alessandria della Rocca: 148 (+1); Aragona: 252 (+8); Bivona: 100 (dato invariato); Burgio: 21 (dato invariato); Calamonaci: 44 (+11); Caltabellotta: 127 (dato invariato); Camastra 88 (dato invariato); Cammarata: 428 (dato invariato); Campobello di Licata: 462 (+1); Canicattì: 1.906 (+23); Casteltermini: 197 (-33) con 6 migranti ospitato in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 139 (dato invariato); Cattolica Eraclea: 47 (-1); Cianciana: 178 (+3); Comitini: 49 (+1); Favara: 2.009 (+20); Grotte: 257 (+3); Joppolo Giancaxio: 61 (dato invariato); Licata: 1.118 (+41); Lucca Sicula: 15 (dato invariato); Menfi: 313 (+6); Montallegro: 16 (dato invariato); Montevago: 43 (+3); Naro: 233 (+9); Palma di Montechiaro: 1.501 (+10); Porto Empedocle: 767 (+11); Racalmuto: 279 (-4); Raffadali: 635 (+27); Ravanusa: 465 (+4); Realmonte: 241 (+5); Ribera: 238 (+8); Sambuca di Sicilia: 77 (dato invariato); San Biagio Platani: 40 (dato invariato); San Giovanni Gemini: 458 (-2); Sant'Angelo Muxaro: 29 (+2); Santa Elisabetta: 50 (+2); Santa Margherita di Belice: 256 (+3); Santo Stefano di Quisquina: 235 (dato invariato); Sciacca: 1.653 (+44); Siculiana: 279 (+1) con un migrante ospitato al "Villa Sikania"; Villafranca Sicula: 9 (dato invariato).

Ci sono 32 migranti (dato invariato) in quarantena sulle navi di accoglienza.