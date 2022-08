Coronavirus, non si ferma l’escalation di morti con un’altra vittima: nel bollettino dell’Asp anche 260 nuovi casi

Non si arresta la progressione numerica che indica il numero di morti per Covid in provincia di Agrigento. Ogni giorno che passa c’è ormai quasi sempre una vittima nel bollettino dell’Asp. Questa volta a perdere la vita è stata una persona residente a Santa Margherita di Belìce, centro in cui sono morte complessivamente 13 persone dall’inizio della pandemia. Su tutto il territorio provinciale, invece, le vittime accertate a seguito di infezione da Coronavirus salgono a quota 615. Nell’ultimo report si evidenzia anche un aumento di casi rispetto a ieri: sono 260 a fronte di 600 tamponi somministrati, quindi con un tasso di positività che supera il 40 per cento. Non ci sono state nuove ospedalizzazioni mentre i guariti sono 246.

Il focus sugli ospedali

In ospedale risultano al momento 17 persone (-1), di cui 16 (-1) in degenza ordinaria/subintensiva: 2 (-1) al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 13 (dato stabile) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. C’è un paziente (dato stabile) in terapia intensiva all'ospedale di Ribera. Figura inoltre un ricoverato (dato stabile) residente fuori provincia.

I contagi comune per comune

Secondo il bollettino dell'Asp, Agrigento ha 209 (-3) positivi; Alessandria della Rocca: 8 (+4); Aragona: 29 (+7); Bivona: 22 (+1); Burgio: 9 (+1); Calamonaci: 4 (+1); Caltabellotta: 15 (stabile); Camastra: 6 (-4); Cammarata: 11 (stabile); Campobello di Licata: 44 (stabile); Canicattì: 111 (-3); Casteltermini: 16 (+4); Castrofilippo: 6 (+1); Cattolica Eraclea: 22 (+1); Cianciana: 15 (-2); Comitini: 7 (-1); Favara: 100 (+1); Grotte: 10 (+1); Joppolo Giancaxio: 2 (stabile); Licata: 135 (-12); Lucca Sicula: 6 (+1); Menfi: 84 (+8); Montallegro: 14 (-1); Montevago: 8 (stabile); Naro: 8 (-1); Palma di Montechiaro: 50 (+2); Porto Empedocle: 35 (-3); Racalmuto: 16 (+4); Raffadali: 46 (+6); Ravanusa: 48 (-3); Realmonte: 13 (stabile); Ribera: 44 (-4); Sambuca di Sicilia: 16 (-6); San Biagio Platani: 29 (-2); San Giovanni Gemini: 14 (+5); Sant'Angelo Muxaro: 7 (+1); Santa Elisabetta: 11 (+2); Santa Margherita di Belìce: 31 (-2); Santo Stefano Quisquina: 23 (-4); Sciacca: 136 (+3); Siculiana: 11 (-1); Villafranca Sicula: 1 (stabile).