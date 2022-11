Coronavirus, il bollettino dell’Asp: ci sono altri 2 morti con i contagi in risalita

Dopo alcuni giorni senza vittime, il bollettino dell’Asp sull’andamento del Covid in provincia torna a segnalare morti a seguito di infezione. Gli ultimi in ordine di tempo si registrano ad Aragona e a Sciacca. Nei due centri, rispettivamente, sono morte 10 e 60 persone dall’inizio della pandemia. E sempre dall’inizio dell’emergenza sanitaria il numero delle vittime, su scala provinciale, sale così a 651. Si registra anche una risalita dei contagi dopo i numeri bassi dei giorni scorsi: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 189 a fronte di 565 tamponi processati. Non ci sono però nuove ospedalizzazioni I guariti sono 86.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono attualmente 11 (-2). In medicina al "San Giovanni di Dio" si trovano 2 pazienti (dato stabile), mentre altri 8 (+1) sono al “Parlapiano” di Ribera. In terapia intensiva, sempre a Ribera, c’è un solo paziente (-3). Infine ci sono 5 ricoverati (+2) non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 121 (+19) positivi; Alessandria della Rocca: 2 (stabile); Aragona: 21 (-1); Bivona: 2 (stabile); Burgio: 6 (+1); Calamonaci: 3 (stabile); Caltabellotta: 3 (+1); Camastra: 3 (-1); Cammarata: 7 (+2); Campobello di Licata: 26 (+7); Canicattì: 95 (+10); Casteltermini: 3 (-2); Cattolica Eraclea: 1 (stabile); Castrofilippo: 3 (-1); Cianciana: 2 (stabile); Comitini: 2 (stabile); Favara: 83 (+24); Grotte: 14 (+2); Licata: 35 (+4); Lucca Sicula: 3 (+1); Menfi: 40 (+15); Montevago: 6 (+1); Naro: 9 (+2); Palma di Montechiaro: 10 (stabile); Porto Empedocle: 21 (-1); Racalmuto: 7 (+3); Raffadali: 18 (+3); Ravanusa: 13 (+4); Realmonte: 7 (+3); Ribera: 43 (+7); Sambuca di Sicilia: 10 (+1); San Biagio Platani: 11 (-2); San Giovanni Gemini: 9 (-3); Sant'Angelo Muxaro: 9 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 14 (-7); Santo Stefano di Quisquina: 6 (-1); Sciacca: 65 (+9); Villafranca Sicula: 1 (stabile).

Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Siculiana e Montallegro sono comuni Covid-free.