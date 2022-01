Coronavirus, il bollettino dell'Asp: un nuovo morto a Palma e in due giorni i contagi sono saliti a 992

Dati di sorveglianza sanitaria Covid, per Agrgento e provincia, che arrivano a singhiozzo. Alle ore 12,16, l'Asp ha diramato il bollettinodi venerdì 28. Alle 14,52 invece è arrivato quello di sabato 29. E in quest'ultimo report oltre ad essere contrassegnato un nuovo decesso a Palma di Montechiaro che è arrivata a quota 28 da quando è scoppiata la pandemia, ha fatto salire la provincia ad un totale di 432 vittime. Nell'ultimo (in ordine di tempo) bollettino sono stati caricati anche 552 nuovi positivi che quelli di venerdì portano a 992 contagiati in due giorni. Per sabato, inoltre, ci sono stati inoltre altri due ricoveri e 53 guariti.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 58 (-2). In degenza ordinaria/subintensiva sono 48 (-2): in 24 (-3) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e in 23 (stabile) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 7 (stabile) i pazienti ricoverati in Terapia intensiva: 4 al presidio ospedaliero riberese (+1) e 3 al San Giovanni di Dio. Tre persone (dato invariato) si trovano in strutture low care: una al Covid Hotel di Sciacca, una al Covid Hotel di Ribera e una in un'altra struttura fuori provincia. Sono 13 (+3) i pazienti ricoverati negli ospedali agrigenti, ma non residenti in questa provincia e che pertanto non sono inclusi nel totale.

I dati Comune per Comune

Secondo il report dell'Asp, Agrigento è a 2.678 (+57); Alessandria della Rocca: 147 (+2); Aragona: 244 (+3); Bivona: 100 (+2); Burgio: 21 (+1); Calamonaci: 33 (+6); Caltabellotta: 127 (+3); Camastra 88 (+2); Cammarata: 428 (+46); Campobello di Licata: 461 (+26); Canicattì: 1.883 (+74); Casteltermini: 230 (-55) con 6 migranti ospitato in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 139 (stabile); Cattolica Eraclea: 48 (+2); Cianciana: 175 (+2); Comitini: 48 (+2); Favara: 1.989 (+58); Grotte: 254 (+11); Joppolo Giancaxio: 61 (+2); Licata: 1.077 (+68); Lucca Sicula: 15 (+2); Menfi: 307 (+6); Montallegro: 16 (stabile); Montevago: 40 (dato invariato); Naro: 224 (+8); Palma di Montechiaro: 1.491 (+25); Porto Empedocle: 756 (+5); Racalmuto: 283 (+13); Raffadali: 608 (+16); Ravanusa: 461 (+24); Realmonte: 236 (+4); Ribera: 230 (+12); Sambuca di Sicilia: 77 (-2); San Biagio Platani: 40 (stabile); San Giovanni Gemini: 460 (+30); Sant'Angelo Muxaro: 27 (+4); Santa Elisabetta: 48 (+2); Santa Margherita di Belice: 253 (-1); Santo Stefano di Quisquina: 235 (+1); Sciacca: 1.609 (+63); Siculiana: 278 (+2) con un migrante ospitato al "Villa Sikania"; Villafranca Sicula: 9 (stabile).

Ci sono 32 (+1) migranti (dato invariato) in quarantena sulle navi di accoglienza.