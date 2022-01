Coronavirus, il bollettino dell'Asp: altri 440 nuovi positivi e due ricoveri

Sono 440 i nuovi positivi al Covid, ma ci sono stati anche due nuovi ricoveri. I guariti, nel giro di 24 ore, sono stati invece 469. Questi i numeri portati del bollettino appena diramato dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 60 (-3). In degenza ordinaria/subintensiva sono 50 (-4): in 27 (-1) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e in 23 (-4) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 7 (+) i pazienti ricoverati in Terapia intensiva: 4 al presidio ospedaliero riberese (+1) e 3 al San Giovanni di Dio. Tre persone (dato invariato) si trovano in strutture low care: una al Covid Hotel di Sciacca, una al Covid Hotel di Ribera e una in un'altra struttura fuori provincia. Sono 13 (+3) i pazienti ricoverati negli ospedali agrigenti, ma non residenti in questa provincia e che pertanto non sono inclusi nel totale.

I dati Comune per Comune

Secondo il report dell'Asp, Agrigento è a 2.622 (+32); Alessandria della Rocca: 144 (+1); Aragona: 241 (+3); Bivona: 98; Burgio: 20 (+1); Calamonaci: 27 (+6); Caltabellotta: 124 (+1); Camastra 86 (stabile); Cammarata: 382 (+26); Campobello di Licata: 435 (+18); Canicattì: 1.809 (+23); Casteltermini: 285 (-58) con 6 migranti ospitato in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 139 (+2); Cattolica Eraclea: 46 (-2); Cianciana: 173 (stabile); Comitini: 46 (-2); Favara: 1.931 (+18); Grotte: 243 (-3); Joppolo Giancaxio: 59 (+1); Licata: 1.009 (-111); Lucca Sicula: 13 (-2; Menfi: 301 (-13); Montallegro: 16 (-7); Montevago: 40 (dato invariato); Naro: 216 (invariato); Palma di Montechiaro: 1.466 (-14); Porto Empedocle: 751 (+8); Racalmuto: 270 (-3); Raffadali: 592 (+9); Ravanusa: 437 (+24); Realmonte: 232 (-2); Ribera: 218 (-13); Sambuca di Sicilia: 79 (-10); San Biagio Platani: 40 (+1); San Giovanni Gemini: 430 (+13); Sant'Angelo Muxaro: 23 (-1); Santa Elisabetta: 46 (+2); Santa Margherita di Belice: 254 (stabile); Santo Stefano di Quisquina: 234 (+3); Sciacca: 1.546 (+21); Siculiana: 276 (+1) con un migrante ospitato al "Villa Sikania"; Villafranca Sicula: 9 (-1).

Ci sono 31 (+1) migranti (dato invariato) in quarantena sulle navi di accoglienza.