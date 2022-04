Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 422 nuovi positivi e 5 ricoveri di cui uno in terapia intensiva

Il coronavirus in provincia di Agrigento arretra rispetto alle 24 ore precedenti: l’ultimo bollettino dell’Asp registra infatti 422 nuovi casi contro i 750 di ieri. Non ci sono vittime e il numero dei guariti (501) supera quello dei contagiati. Ma ci sono altri 5 ricoveri in ospedale di cui uno in terapia intensiva. Processati complessivamente 1.477 tamponi.

Il focus sugli ospedali

Sono 45 (+3) gli agrigentini ospedalizzati, di cui 40 (+2) in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 25 (+3) si trovano al "San Giovanni di Dio", 14 (-1) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) in un ospedale fuori provincia. Sono 4 (+1) gli agrigentini ricoverati al nosocomio di Ribera in terapia intensiva. C’è anche un agrigentino ricoverato allo Sciacca Covid Hotel.

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 1.091 positivi (-28); Alessandria della Rocca: 23 (-1); Aragona: 243 (-11); Bivona: 86 (-2); Burgio: 58 (stabile); Calamonaci: 15 (+1); Caltabellotta: 34 (+6); Camastra: 41 (-1); Cammarata: 99 (-1); Campobello di Licata: 176 (-9); Canicattì: 668 (-10); Casteltermini: 158 (-2); Castrofilippo: 54 (+2); Cattolica Eraclea: 55 (-1); Cianciana: 39 (-5); Comitini: 11 (stabile); Favara: 901 (-41); Grotte: 62 (-6); Joppolo Giancaxio: 32 (-1); Licata: 771 (+2); Lucca Sicula: 20 (+4); Menfi: 241 (+8); Montallegro: 50 (+3); Montevago: 50 (+2); Naro: 89 (+1); Palma di Montechiaro: 249 (stabile); Porto Empedocle: 320 (-3); Racalmuto: 151 (-14); Raffadali: 240 (-11); Ravanusa: 113 (-16); Realmonte: 86 (-4); Ribera: 211 (+18); Sambuca di Sicilia: 127 (-2); San Biagio Platani: 115 (-11); San Giovanni Gemini: 124 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 58 (-1); Santa Elisabetta: 51 (+2); Santa Margherita di Belice: 86 (+3); Santo Stefano di Quisquina: 63 (+6); Sciacca: 783 (+43); Siculiana: 88 (-5) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 38 (dato stabile). Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono, invece, 10 migranti contagiati (dato stazionario).