Coronavirus, il bollettino dell’Asp: altri 2 morti e 337 nuovi positivi

Il Covid in provincia di Agrigento continua a mietere vittime, questa volta nel capoluogo e a Canicattì dove altre 2 persone hanno perso la vita dopo essere risultate positive al Coronavirus. Nella città dei templi, dall'inizio della pandemia, sono mrte 38 persone mentre a Canicattì, che rimane il centro con il maggior numero di vittime, il computo sale a 54. Su scala provinciale, invece, i morti totali salgono a 473. Il consueto bollettino dell'Asp indica altri 337 nuovi positivi in tutta la provincia, 104 guarigioni e 2 nuovi ricoveri in ospedale. Processati complessivamente 708 tamponi.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 45 (-2). In degenza ordinaria/subintensiva sono 42 (-2): 19 (-2) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 23 (dato stazionario) al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. I pazienti ricoverati in Terapia intensiva sono 2 (dato stabile): uno al "San Giovanni di Dio" e un altro all'ospedale di Ribera. Una persona (dato stabile) è assistita in strutture low care fuori provincia.

I dati Comune per Comune

Secondo quanto riportato dal bollettino dell'Asp, Agrigento è a 1.374 casi (+27); Alessandria della Rocca a 32 (stabile); Aragona: 149 (+2), fra cui 7 migranti ospiti di una comunità d'accoglienza, Bivona: 46 (+7); Burgio: 21 (+3); Calamonaci: 9 (stabile); Caltabellotta: 49 (stabile); Camastra: 64 (-2); Cammarata: 284 (+4); Campobello di Licata: 245 (+6); Canicattì: 1105 (+31); Casteltermini: 149 (+3), di cui 2 migranti ospiti in una comunità d'accoglienza; Castrofilippo: 23 (stabile); Cattolica Eraclea: 38 (stabile); Cianciana: 82 (stabile); Comitini: 13 (stabile); Favara: 865 (+35); Grotte: 139 (+6); Joppolo Giancaxio: 31 (stabile); Licata: 1.210 (+1); Lucca Sicula: 3 (stabile); Menfi: 286 (+4); Montallegro: 18 (+1); Montevago: 36 (+1); Naro: 131 (-2); Palma di Montechiaro: 758 (-4); Porto Empedocle: 449 (+30); Racalmuto: 157 (+8); Raffadali: 332 (+10); Ravanusa: 346 (+1); Realmonte: 82 (+2); Ribera: 269 (+21); Sambuca di Sicilia: 28 (stabile); San Biagio Platani: 73 (+1); San Giovanni Gemini: 302 (+2); Sant'Angelo Muxaro: 14 (stabile); Santa Elisabetta: 39 (stabile); Santa Margherita di Belice: 117 (+2); Santo Stefano di Quisquina: 73 (+3); Sciacca: 729 (+27); Siculiana: 93 (+1); Villafranca Sicula: 19 (stabile).

Sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino sono invece presenti 19 migranti positivi (stabile).