Coronavirus, il bollettino dell'Asp: c'è una nuova vittima, un ricovero e ben 774 positivi

Non passa ormai giorno senza che l'Asp non registri un decesso a causa del Covid. La nuova vittima, nelle ultime 24 ore, si è avuta ad Agrigento che tocca quota 64 decessi da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria. A livello provinciale hanno, invece, perso la vita 584 agrigentini. Nel report dei dati di sorveglianza sanitaria, appena diramato dall'Asp, vengono conteggiati anche 774 nuovi positivi e un ricovero in ospedale. I guariti sono stati invece 180.

Il focus sugli ospedali

In ospedale ci sono al momento 40 persone (stabile). Di queste, 38 (stabile) sono in degenza ordinaria/subintensiva: 13 (stabile) sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 22 (stabile) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Ci sono anche 3 ricoverati in strutture fuori provincia. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono 2 pazienti (dato stabile). Ricoverati anche 9 pazienti (stabile) non agrigentini (dato stabile) non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Secondo il bollettino Asp, Agrigento ha 1.232 positivi (+97) con 1 (-2) migranti ospiti di in altrettanti centri di accoglienza; Alessandria della Rocca: 44 (+5); Aragona: 181 (+12); Bivona: 61 (+8); Burgio: 23 (-2); Calamonaci: 19 (-1); Caltabellotta: 46 (+4); Camastra: 28 (+5); Cammarata: 89 (-+7); Campobello di Licata: 146 (+19); Canicattì: 741 (+49); Casteltermini: 109 (+4) con un migrante in centro di accoglienza; Castrofilippo: 45 (+4); Cattolica Eraclea: 35 (stabile); Cianciana: 76 (+4); Comitini: 19 (+7); Favara: 830 (+87); Grotte: 110 (+10); Joppolo Giancaxio: 24 (+1); Licata: 843 (-14); Lucca Sicula: 11 (-6); Menfi: 348 (+31); Montallegro: 40 (+2); Montevago: 53 (+14); Naro: 109 (+18); Palma di Montechiaro: 395 (+26); Porto Empedocle: 354 (+21); Racalmuto: 171 (+14); Raffadali: 276 (+27); Ravanusa: 140 (+17); Realmonte: 71 (+1); Ribera: 263 (+2); Sambuca di Sicilia: 71 (+9); San Biagio Platani: 103 (+9); San Giovanni Gemini: 145 (+16); Sant'Angelo Muxaro: 30 (+3); Santa Elisabetta: 49 (+2); Santa Margherita di Belìce: 104 (+22); Santo Stefano Quisquina: 94 (+14); Sciacca: 896 (+47); Siculiana: 81 (+2); Villafranca Sicula: 19 (-3).