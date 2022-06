Coronavirus, il bollettino degli ultimi 3 giorni: 1.043 nuovi casi, altri 2 morti e 2 ricoveri

Ben 1043 nuovi positivi, 2 ricoveri e 2 morti: i decessi sono stati registrati nel capoluogo (il 59esimo dall'inizio della pandemia) e a Naro (14esimo). Il numero dei morti con un tampone positivo sale a 565. Il report dell'Asp mette insieme i dati degli ultimi 3 giorni ovvero dal 24 al 26 giugno. I guariti sono 335.

Il focus sugli ospedali

Sono 24 (+1) i ricoverati in ospedale, di cui 23 (+2) in degenza ordinaria a Ribera e 1 (-1) in terapia intensiva sempre nella stessa struttura.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 551 positivi (+90); Alessandria della Rocca: 6 (+3); Aragona: 87 (+19); Bivona: 46 (dato stabile); Burgio: 2 (dato stabile); Calamonaci: 9 (+1); Caltabellotta: 24 (+11); Camastra: 4 (+2); Cammarata: 37 (+7); Campobello di Licata: 176 (+82); Canicattì: 226 (+43); Casteltermini: 30 (+6); Castrofilippo: 25 (+19); Cattolica Eraclea: 32 (+22); Cianciana: 19 (-1); Comitini: 8 (+4); Favara: 337 (+77); Grotte: 30 (+2); Joppolo Giancaxio: 2 (stabile); Licata: 176 (+36); Lucca Sicula: 1 (dato stabile); Menfi: 100 (+28); Montallegro: 33 (+21); Montevago: 33 (+9); Naro: 69 (+28); Palma di Montechiaro: 61 (+5); Porto Empedocle: 125 (+14); Racalmuto: 55 (+21); Raffadali: 83 (+8); Ravanusa: 25 (+7); Realmonte: 45 (+3); Ribera: 81 (+18); Sambuca di Sicilia: 27 (+3); San Biagio Platani: 37 (+7); San Giovanni Gemini: 34 (+9); Sant'Angelo Muxaro: 23 (+5); Santa Elisabetta: 24 (+6); Santa Margherita di Belice: 74 (+9); Santo Stefano di Quisquina: 51 (+1); Sciacca: 511 (+126); Siculiana: 26 (+6) e Villafranca Sicula: 1 (stabile).