Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 776 nuovi positivi e 3 ricoveri in ospedale

Sono 776 i nuovi casi accertati di infezione da Covid-19 in provincia di Agrigento. L’ultimo bollettino dell’Asp per fortuna non ha fatto registrare ulteriori decessi ma solo 3 nuovi ingressi in ospedale. Si segnalano anche 132 guariti mentre il numero dei tamponi processati nelle ultime 24 ore è pari a 2.928.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 47 (-11). Di questi, 45 (-1) sono in degenza ordinaria. Diciannove (dato stabile) si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 26 (-1) sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Sono 2 (dato stabile) i degenti in terapia intensiva al "Fratelli Parlapiano". Fra i ricoverati ci sono anche 3 persone (dato stazionario) non residenti nell'Agrigentino e per questo non ricomprese nel totale.

I contagi Comune per Comune

Secondo il bollettino Asp, Agrigento ha 2184 (+110); Alessandria della Rocca: 88 (+8); Aragona: 312 (+18), con 7 migranti (dato invariato) che sono ospitati in un centro di quarantena; Bivona: 116 (+11); Burgio: 19 (stabile); Calamonaci: 11 (+1); Caltabellotta: 34 (+4); Camastra: 77 (+1); Cammarata: 175 (+11); Campobello di Licata: 394 (+13); Canicattì: 1.719 (+42); Casteltermini: 262 (+8); Castrofilippo: 119 (+7); Cattolica Eraclea: 74 (+3); Cianciana: 174 (+28); Comitini: 37 (dato stabile); Favara: 1.706 (+54); Grotte: 202 (+10); Joppolo Giancaxio: 33 (+2); Licata: 850 (+50); Lucca Sicula: 28 (stabile); Menfi: 483 (+35); Montallegro: 70 (+3); Montevago: 57 (+1); Naro: 210 (+7); Palma di Montechiaro: 1.041 (+27); Porto Empedocle: 826 (+13); Racalmuto: 272 (+2); Raffadali: 442 (+8); Ravanusa: 390 (+11); Realmonte: 216 (+11); Ribera: 360 (+13); Sambuca di Sicilia: 59 (dato stabile); San Biagio Platani: 102 (+4); San Giovanni Gemini: 193 (+18); Sant'Angelo Muxaro: 67 (stabile); Santa Elisabetta: 127 (+1); Santa Margherita di Belìce: 171 (+19); Santo Stefano Quisquina: 92 (+8); Sciacca: 1.123 (+70); Siculiana: 254 (+10) di cui 3 migranti (dato stabile) ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 25 (+2) positivi.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 18 (-1) migranti positivi.