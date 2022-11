Coronavirus, bollettino e punto settimanale dell’Asp: 102 nuovi casi e un ricovero in terapia intensiva

Sono 102 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore con il consueto bollettino dell’Asp. Non ci sono state vittime e c’è un nuovo ricovero in terapia intensiva. In concomitanza il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, traccia il bilancio settimanale evidenziando un andamento pressoché stabile nonostante l’arrivo della stagione più rigida e l’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime, i guariti sono 20 e i tamponi processati sono 555.

“Nulla di nuovo questa settimana - ha detto Zappia - con i numeri che sono sostanzialmente quelli. E’ cominciata la stagione fredda ma nonostante questo il virus continua a mantenersi sotto controllo, ovviamente perché ci siamo vaccinati e siamo protetti.

Negli ultimi 7 giorni abbiamo somministrato 531 dosi e fatto 3.410 tamponi. Di questi, 901 sono risultati positivi. Le vaccinazioni ci consentono di fare vita normale: questo è un dato di fatto ed anche gli scettici si stanno convincendo. Ci siamo immunizzati non dal contagio ma dalla malattia”.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono attualmente 13 (dato stabile). In medicina al "San Giovanni di Dio" si trovano 2 pazienti (-1), mentre altri 6 (dato stazionario) sono al “Parlapiano” di Ribera. Ci sono inoltre 2 pazienti (dato stabile) all'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. In terapia intensiva a Ribera ci sono 3 persone (+1). Infine 3 ricoverati (+1) non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 131 positivi (+8); Alessandria della Rocca: 3 (+1); Aragona: 35 (+2); Bivona: 3 (-1); Burgio: 3 (stabile); Calamonaci: 3 (stabile); Caltabellotta: 3 (stabile); Camastra: 2 (stabile); Cammarata: 8 (stabile); Campobello di Licata: 28 (+1); Canicattì: 69 (+16); Casteltermini: 18 (+1); Cattolica Eraclea: 3 (stabile); Castrofilippo: 8 (+2); Cianciana: 5 (+1); Comitini: 2 (stabile); Favara: 72 (+8); Grotte: 9 (stabile); Joppolo Giancaxio: 1 (stabile); Licata: 37 (+1); Lucca Sicula: 2 (+1); Menfi: 39 (+8); Montevago: 5 (+1); Naro: 7 (stabile); Palma di Montechiaro: 13 (+1); Porto Empedocle: 32 (+1); Racalmuto: 12 (-1); Raffadali: 19 (+4); Ravanusa: 10 (stabile); Realmonte: 2 (stabile); Ribera: 51 (+6); Sambuca di Sicilia: 7 (stabile); San Biagio Platani: 9 (+4); San Giovanni Gemini: 10 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 15 (+3); Santa Margherita di Belìce: 22 (stabile); Santa Elisabetta: 3 (stabile); Santo Stefano di Quisquina: 6 (-1); Sciacca: 78 (+16); Villafranca Sicula: 2 (stabile.).

Sono "Covid free" Montallegro e Siculiana.