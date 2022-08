Coronavirus, si continua a morire: da una settimana sempre vittime nel bollettino dell’Asp

Ancora morti per Covid in provincia di Agrigento, come avviene ormai dallo scorso 16 agosto. L’ultimo in ordine di tempo si registra proprio nella città dei templi dove il numero delle vittime, dall’inizio della pandemia, sale a quota 68. Sono invece 610 i decessi in tutto il territorio provinciale da quando è cominciata l’emergenza sanitaria. Nel più recente bollettino dell’Asp si segnalano anche 698 nuovi contagi, 3 ricoveri in ospedale - di cui uno in terapia intensiva - e un vero e proprio boom di guariti: sono ben 1.182 in 24 ore. Processati complessivamente 698 tamponi.

Il focus sugli ospedali

In ospedale risultano al momento 27 persone (-1), delle quali 25 (-1) in degenza ordinaria/subintensiva: 6 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento (dato stabile) e 18 (-1) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Sono 2 (+1) i ricoveri in terapia intensiva all'ospedale di Ribera. C’è anche un ricoverato (+1) residente fuori provincia. Fra i ricoverati negli ospedali della provincia ci sono anche 2 pazienti non agrigentini (dato stabile) non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Secondo il bollettino dell'Asp, Agrigento ha 241 (-164) positivi; Alessandria della Rocca: 5 (-8); Aragona: 34 (-14); Bivona: 12 (-15); Burgio: 12 (stabile); Calamonaci: 4 (-3); Caltabellotta: 16 (+1); Camastra: 16 (stabile); Cammarata: 9 (-8); Campobello di Licata: 44 (-19); Canicattì: 126 (-68); Casteltermini: 19 (-23); Castrofilippo: 3 (-9); Cattolica Eraclea: 29 (-4); Cianciana: 23 (-19); Comitini: 6 (stabile); Favara: 157 (-99); Grotte: 8 (-2); Joppolo Giancaxio: 6 (-6); Licata: 193 (-100); Lucca Sicula: 12 (-3); Menfi: 78 (stabile); Montallegro: 16 (stabile); Montevago: 12 (-1); Naro: 10 (-19); Palma di Montechiaro: 97 (-74); Porto Empedocle: 39 (-60); Racalmuto: 11 (-10); Raffadali: 41 (-51); Ravanusa: 63 (-46); Realmonte: 20 (-12); Ribera: 96 (-11); Sambuca di Sicilia: 25 (stabile); San Biagio Platani: 43 (-33); San Giovanni Gemini: 11 (-3); Sant'Angelo Muxaro: 6 (-3); Santa Elisabetta: 6 (-9); Santa Margherita di Belìce: 24 (-2); Santo Stefano Quisquina: 29 (-15); Sciacca: 196 (-2); Siculiana: 14 (-18); Villafranca Sicula: 5 (stabile).