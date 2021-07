Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono 113 i nuovi positivi e 2 i ricoveri

Schizzano decisamente in alto i contagi in provincia, la più colpita in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il numero degli ospedalizzati per fortuna rimane basso. Il boom di nuove infezioni si registra a Favara che da domani, insieme a Caltabellotta, entrerà in zona rossa. Soltanto 3 le persone guarite. Lucca Sicula e Menfi non sono più "Covid Free"