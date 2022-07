Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 3 morti e altri 842 contagi con un ricovero in ospedale

Ci sono altri 3 morti per Covid che l’Asp ha registrato nelle ultime 24 ore con il consueto bollettino. Ancora vittime, dunque, dopo i 2 decessi segnalati ieri che fanno salire il conto a quota 5 in appena 2 giorni.

Secondo il più recente report dell’Azienda sanitaria provinciale i nuovi casi accertati di contagio da Sars-Cov-2 sono stati 842, in diminuzione rispetto a ieri quando erano 1.082. Dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, sono morte 577 persone. Gli ultimi 3 decessi si registrano ad Agrigento, Caltabellotta e Ribera. Tantissimi i guariti in 24 ore: sono stati 4.052 (502 nella città dei templi, 452 a Canicattì e 297 a Favara). C’è anche un nuovo ricovero in ospedale.

Il focus sugli ospedali

In ospedale ci sono al momento 51 persone (-7). Di queste, 48 (-5) sono in degenza ordinaria/subintensiva: 21 (-3) sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 24 (-2) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono 3 pazienti (-2). Ricoverati anche 7 pazienti non agrigentini (dato stabile) e pertanto non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento è al momento a quota 1.143 positivi (-502) con un migrante ospite di un centro di accoglienza; Alessandria della Rocca: 43 (-23); Aragona: 214 (-73); Bivona: 65 (-44); Burgio: 39 (+4); Calamonaci: 19 (+3); Caltabellotta: 60 (-18); Camastra: 24 (-13); Cammarata: 95 (-49); Campobello di Licata: 150 (-116); Canicattì: 725 (-452); Casteltermini: 142 (-111); Castrofilippo: 45 (-43); Cattolica Eraclea: 55 (+2); Cianciana: 82 (-63); Comitini: 6 (-7); Favara: 761 (-297); Grotte: 108 (-39); Joppolo Giancaxio: 22 (-10); Licata: 868 (-78); Lucca Sicula: 30 (-4); Menfi: 390 (-61); Montallegro: 51 (-2); Montevago: 41 (-18); Naro: 137 (-121); Palma di Montechiaro: 388 (-139); Porto Empedocle: 303 (-132); Racalmuto: 183 (-24); Raffadali: 276 (-138); Ravanusa: 161 (-23); Realmonte: 76 (-80); Ribera: 329 (-9); Sambuca di Sicilia: 68 (-3); San Biagio Platani: 65 (-21); San Giovanni Gemini: 167 (-92); Sant'Angelo Muxaro: 35 (-10); Santa Elisabetta: 49 (-35); Santa Margherita di Belìce: 100 (-28); Santo Stefano Quisquina: 70 (-41); Sciacca: 1.077 (-249); Siculiana: 71 (-28); Villafranca Sicula: 31 (-7).