Coronavirus, il bollettino dell'Asp: i nuovi contagiati sono 41 e continuano a crescere i ricoveri

Nuova risalita di contagi in provincia di Agrigento per quanto riguarda il Covid-19, dove si passa dai 27 nuovi casi di ieri ai 41 di oggi. Aumentano anche le ospedalizzazioni: sono 4 i nuovi ricoveri di cui uno in terapia intensiva. Il bollettino dell'Asp fa sapere che non ci sono morti e che i guariti nelle ultime 24 ore sono 57. Processati 505 tamponi. Il centro con più contagiati in tutta la provincia è Castrofilippo con 127 attuali positivi.

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente ospedalizzate sono 35 (+4). In degenza ordinaria/subintensiva sono 28 (+3). In 27 si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera mentre una persona è ricoverata in una struttura "low care" che si trova fuori provincia. Sono 6 (+1) i pazienti in terapia intensiva al presidio ospedaliero riberese.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 124 (-1); Alessandria della Rocca: 2 (stabile); Aragona: 3 (stabile); Bivona: 4 (+4); Burgio: 1 (stabile); Calamonaci 11 (stabile); Camastra 4 (stabile); Cammarata: 55 (-11); Campobello di Licata: 53 (stabile); Canicattì: 122 (-4); Casteltermini: 22 (stabile); Castrofilippo: 127 (+1); Cattolica Eraclea: 52 (+4); Cianciana: 2 (+1); Favara: 63 (+1); Grotte: 6 (stabile); Joppolo Giancaxio: 5 (stabile); Licata: 32 (-2); Lucca Sicula: 8 (stabile); Menfi: 7 (stabile); Montevago: 4 (+1); Naro: 24 (-2); Palma di Montechiaro: 11 (stabile); Porto Empedocle: 23 (+1); Racalmuto: 6 (stabile); Raffadali: 15 (-4); Ravanusa: 32 (-2); Realmonte: 27 (+6); Ribera: 76 (-3); Sambuca di Sicilia: 13 (stabile); San Giovanni Gemini: 57 (-7); Santa Elisabetta: 19 (stabile); Sciacca: 42 (+1), Santa Margherita di Belice, 7 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 1 (stabile); Siculiana: 11 (stabile) e Villafranca Sicula, 1.

Sono "Covid free": Caltabellotta, Comitini, Montallegro, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina.

Al momento c'è un solo migrante in quarantena sulle navi di accoglienza in rada dell'Agrigentino.