Coronavirus, il bollettino dell'Asp: quasi 1900 positivi in due giorni e un morto

Quasi 1.900 nuovi contagi in due giorni: 1005 il 18 marzo e 853 ieri. L'Asp si riallinea e comunica due bollettini in pochi minuti. C'è anche un morto, contabilizzato nella giornata di venerdì, a Licata: si tratta del trentottesimo dall'inizio della pandemia nel comune e del numero 493 in tutta la provincia. Nessuna vittima ieri. Tre ricoveri venerdì e 6 ieri. Sono, invece, rispettivamente 574 e 161 i guariti delle ultime due giornate.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 46 (+5). Di questi, 40 (+4) sono in degenza ordinaria. Quindici si trovano al "San Giovanni di Dio" (+4), mentre 25 (-1) sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Sono 6 (+1) i degenti in terapia intensiva al "Fratelli Parlapiano". Fra i ricoverati c'è anche una persona non residente nell'Agrigentino e per questo non ricompreso nel dato totale. Si precisa che la differenza è fra il 19 marzo e l'ultimo bollettino diffuso due giorni prima.

I contagi Comune per Comune (la differenza relativa al report del 17 marzo)

Secondo il bollettino Asp, Agrigento ha 1.720 (+86); Alessandria della Rocca: 76 (+8); Aragona: 250 (+18), con 7 migranti (dato invariato) che sono ospitati presso un centro di quarantena; Bivona: 93 (+4); Burgio: 16 (+1); Calamonaci: 12 (dato invariato); Caltabellotta: 35 (+1); Camastra: 76 (+5); Cammarata: 141 (+8); Campobello di Licata: 377 (+14); Canicattì: 1.599 (+68); Casteltermini: 276 (+5); Castrofilippo: 87 (+4); Cattolica Eraclea: 78 (+7); Cianciana: 82 (+23); Comitini: 31 (+6); Favara: 1.419 (+78); Grotte: 179 (+8); Joppolo Giancaxio: 22 (+1); Licata: 810 (+45); Lucca Sicula: 17 (+4); Menfi: 380 (+27); Montallegro: 107 (+3); Montevago: 50 (+3); Naro: 123 (+6); Palma di Montechiaro: 858 (+49); Porto Empedocle: 699 (+39); Racalmuto: 260 (+12); Raffadali: 380 (+24); Ravanusa: 363 (+14); Realmonte: 174 (+6); Ribera: 401 (+21); Sambuca di Sicilia: 44 (+2); San Biagio Platani: 83 (+1); San Giovanni Gemini: 164 (+10); Sant'Angelo Muxaro: 44 (+3); Santa Elisabetta: 73 (+5); Santa Margherita di Belìce: 138 (+16); Santo Stefano Quisquina: 59 (+8); Sciacca: 795 (+34); Siculiana: 203 (+13) di cui 4 migranti (dato stabile) ospitati presso il centro di accoglienza di Villa Sikania. Sono infine 19 (+2) i positivi a Villafranca Sicula.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 21 (dato invariato) migranti positivi.