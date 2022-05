Coronavirus, il bollettino dell’Asp: un morto (ma non si sa dove) e 412 nuovi contagi

Si torna a morire per Covid in provincia di Agrigento. L’Asp, con il nuovo bollettino sull’andamento della pandemia, indica un nuovo decesso avvenuto a seguito di contagio da Coronavirus ma non aggiorna il conteggio dei morti comune per comune e, pertanto, non è possibile localizzare la vittima. Non aggiorna neanche il totale delle vittime in provincia dall’inizio della pandemia: se ne contano infatti 546 sia nel bollettino di oggi che in quello di ieri, ma in realtà sarebbero 547.

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 412 a fronte di 920 tamponi processati. Ci sono anche 3 nuovi ricoveri in ospedale e 368 guariti.

Il focus sugli ospedali

Sono 23 (-1) gli agrigentini ricoverati. Di questi, 14 (+1) si trovano al "San Giovanni di Dio" e 10 (dato stabile) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Si conta inoltre un paziente (dato stazionario) in terapia intensiva a Ribera, ma va detto che il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, nel suo punto settimanale, ne conta 3.

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 478 positivi (+15); Alessandria della Rocca: 10 (-3); Aragona: 54 (+2); Bivona: 71 (-2); Burgio: 34 (-6); Calamonaci: 3 (stabile); Caltabellotta: 14 (stabile); Camastra: 16 (+4); Cammarata: 24 (-1); Campobello di Licata: 75 (+2); Canicattì: 210 (+6); Casteltermini: 70 (+3); Castrofilippo: 6 (stabile); Cattolica Eraclea: 17 (-6); Cianciana: 17 (stabile); Comitini: 13 (+1); Favara: 341 (+18); Grotte: 30 (stabile); Joppolo Giancaxio: 5 (-2); Licata: 198 (-2); Lucca Sicula: 21 (-2); Menfi: 97 (+9); Montallegro: 24 (-1); Montevago: 18 (-1); Naro: 30 (-1); Palma di Montechiaro: 29 (-2); Porto Empedocle: 99 (+4); Racalmuto: 26 (-5); Raffadali: 127 (+20); Ravanusa: 35 (-1); Realmonte: 32 (+4); Ribera: 143 (-2); Sambuca di Sicilia: 42 (+3); San Biagio Platani: 30 (-4); San Giovanni Gemini: 40 (+4); Sant'Angelo Muxaro: 6 (-5); Santa Elisabetta: 17 (+1); Santa Margherita di Belice: 28 (-5); Santo Stefano di Quisquina: 50 (+2); Sciacca: 357 (+9); Siculiana: 82 (-11) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 6 (-2).

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina non ci sono migranti che risultano positivi al Covid.