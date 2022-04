Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 5 morti e 2071 positivi in 6 giorni

Mancava da una settimana il bollettino dell’Asp sull’andamento del Coronavirus in provincia. Nell’arco di tempo compreso tra il 13 e il 18 aprile il report indica, in 6 giorni di screening, 5 vittime e 2.071 nuovi positivi con 19 nuovi ingressi in ospedale. I guariti sono 6.039 mentre i tamponi somministrati sono in totale 7.777.

I decessi si registrano ad Agrigento, Cammarata, Menfi, Sciacca e Siculiana.

La situazione negli ospedali

Al momento risultano ricoverate 47 persone. In degenza ordinaria ci sono 27 persone al “San Giovanni di Dio” di Agrigento e 18 al “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Un paziente è ricoverato in un ospedale fuori provincia. Un solo posto letto è al momento occupato in terapia intensiva al “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Ci sono anche 3 persone ricoverate non residenti in provincia e non ricomprese nel totale.

I contagi comune per comune

Secondo il nuovo bollettino Asp Agrigento ha 1.024 attualmente positivi; Alessandria della Rocca: 26; Aragona: 147; Bivona: 75; Burgio: 51; Calamonaci: 18; Caltabellotta: 58; Camastra: 24; Cammarata: 76; Campobello di Licata: 155; Canicattì: 652; Casteltermini: 126; Castrofilippo: 57; Cattolica Eraclea: 47; Cianciana: 46; Comitini: 10; Favara: 881; Grotte: 63; Joppolo Giancaxio: 21; Licata: 827; Lucca Sicula: 22; Menfi: 192; Montallegro: 35); Montevago: 62; Naro: 78; Palma di Montechiaro: 298; Porto Empedocle: 325; Racalmuto: 123; Raffadali: 195 (+19); Ravanusa: 134; Realmonte: 82; Ribera: 143; Sambuca di Sicilia: 74; San Biagio Platani: 118; San Giovanni Gemini: 116; Sant'Angelo Muxaro: 39; Santa Elisabetta: 37; Santa Margherita di Belìce: 94; Santo Stefano Quisquina: 22; Sciacca: 645; Siculiana: 76 di cui 3 migranti ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 41 positivi.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 10 migranti positivi.