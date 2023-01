Coronavirus, il bollettino settimanale dell’Asp: 5 morti e 368 contagi

Ci sono 5 morti e 368 nuovi contagi. Sono il risultato della sommatoria di tutti i dati che riguardano un’intera settimana, quella che va dal 20 al 26 gennaio. Ormai abbondantemente superata la fase d’emergenza della pandemia, l’Asp si adegua e diffonde il suo bollettino sull’andamento del Covid in provincia non più in modalità quotidiana ma settimanale. Gli ultimi decessi in ordine di tempo si sono registrati ad Alessandria della Rocca, Casteltermini, Cattolica Eraclea e Sciacca dove i morti sono 2. Il numero delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 674. Nel report settimanale dell’Asp figurano anche 26 nuove ospedalizzazioni e ben 982 guarigioni.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali al 26 gennaio sono 26. Al "San Giovanni di Dio" si trovano 15 ricoverati. Un altro paziente è al “Barone Lombardo” di Canicattì. All'ospedale "Parlapiano" di Ribera ce ne sono 9 mentre 2 sono al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. C’è anche un paziente che si trova in una struttura fuori provincia. In terapia intensiva ci sono 2 persone (dato stazionario). Infine ci sono 6 ricoverati non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune

Agrigento ha 79 positivi; Alessandria della Rocca: 3; Aragona: 8; Bivona: 3; Burgio: 1; Caltabellotta: 4; Camastra: 2; Cammarata: 7; Campobello di Licata: 7; Canicattì: 28; Casteltermini: 9; Castrofilippo: 1; Cattolica Eraclea: 3; Cianciana: 4; Favara: 66; Grotte: 3; Licata: 28; Lucca Sicula: 2; Menfi: 22; Montallegro: 6; Naro: 1; Palma di Montechiaro: 3; Porto Empedocle: 27; Racalmuto: 5; Raffadali: 26; Ravanusa: 3; Realmonte: 13; Ribera: 16; Sambuca di Sicilia: 2; San Biagio Platani: 2; San Giovanni Gemini: 7; Sant'Angelo Muxaro: 2; Santa Elisabetta: 3; Santa Margherita di Belìce: 8; Santo Stefano di Quisquina: 6; Sciacca: 38; Siculiana: 6; Villafranca Sicula: 1.

Covid free: Calamonaci, Comitini, Joppolo Giancaxio, Montevago.