Coronavirus, il bollettino dell’Asp: contagi di nuovo in calo (solo 127 nuovi casi) ma 2 ingressi in ospedale

Niente decessi, contagi in calo (solo 127) ma 2 nuovi ingressi in ospedale: questi i numeri salienti dell’ultimo bollettino dell’Asp che traccia l’andamento del Covid in provincia di Agrigento. Ci sono però 2 nuovi ingressi in ospedale mentre i guariti sono 264. Processati 551 tamponi in 24 ore.

Il focus sugli ospedali

In ospedale risultano al momento 25 persone (+2), di cui 24 (+2) in degenza ordinaria/subintensiva: 11 (+2) al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 13 (-9) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. C’è un paziente (dato stabile) in terapia intensiva all'ospedale di Ribera.

I contagi comune per comune

Secondo il bollettino dell'Asp, Agrigento ha 187 (-33) positivi; Alessandria della Rocca: 8 (stabile); Aragona: 29 (+1); Bivona: 32 (-3); Burgio: 6 (-1); Calamonaci: 6 (stabile); Caltabellotta: 18 (+1); Camastra: 6 (-1); Cammarata: 9 (stabile); Campobello di Licata: 38 (-7); Canicattì: 85 (-15); Casteltermini: 17 (stabile); Castrofilippo: 7 (stabile); Cattolica Eraclea: 11 (-10); Cianciana: 10 (-5); Comitini: 4 (-1); Favara: 98 (-4); Grotte: 10 (-1); Joppolo Giancaxio: 3 (stabile); Licata: 131 (-4); Lucca Sicula: 8 (+1); Menfi: 75 (-8); Montallegro: 10 (-1); Montevago: 9 (stabile); Naro: 11 (stanile); Palma di Montechiaro: 45 (-7); Porto Empedocle: 38 (-4); Racalmuto: 14 (stabile); Raffadali: 52 (+4); Ravanusa: 34 (-12); Realmonte: 12 (-1); Ribera: 41 (+2); Sambuca di Sicilia: 26 (-1); San Biagio Platani: 25 (-1); San Giovanni Gemini: 15 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 6 (stabile); Santa Elisabetta: 9 (-2); Santa Margherita di Belìce: 27 (-5); Santo Stefano Quisquina: 22 (-1); Sciacca: 109 (-21); Siculiana: 8 (stabile); Villafranca Sicula: 2 (stabile).