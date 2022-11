Il Covid continua ad uccidere: nel bollettino dell’Asp 4 morti e 215 nuovi contagi in 4 giorni

Quattro vittime in altrettanti giorni: questo il dato saliente dell’ultimo bollettino dell’Asp che comunica l’andamento del Covid in provincia negli ultimi 4 giorni, in un intervallo temporale che va dal 28 al 31 ottobre. A perdere la vita a causa del Covid sono state persone di Raffadali, Montevago, Aragona e Licata. Adesso, alla luce di quest’ultimo aggiornamento, il numero dei decessi su scala provinciale, dall’inizio della pandemia, sale a 641. Nei 4 giorni interessati c’è stato un solo ricovero in ospedale ma ricovero in ospedale ma per fortuna il numero dei nuovi casi (215) è inferiore alle guarigioni che sono state 360.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono attualmente 15 di cui uno in terapia intensiva all’ospedale di Ribera. In medicina al "San Giovanni di Dio" si trovano 4 pazienti, altri 9 si trovano al “Parlapiano” di Ribera e uno al “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 117 positivi; Alessandria della Rocca: 3; Aragona: 23; Bivona: 4; Caltabellotta: 5 (dato stabile); Calamonaci: 1; Cammarata: 5; Campobello di Licata: 10; Canicattì: 44; Casteltermini: 5; Cianciana: 2; Comitini: 2; Favara: 71; Grotte: 7; Joppolo Giancaxio: 3; Licata: 33; Menfi: 37); Montallegro: 1; Montevago: 4; Naro: 10; Palma di Montechiaro: 10: Porto Empedocle: 28; Racalmuto: 5; Raffadali: 25; Ravanusa: 6; Realmonte: 9; Ribera: 20; Sambuca di Sicilia: 9; San Biagio Platani: 1; San Giovanni Gemini: 3; Sant'Angelo Muxaro: 11; Sant'Elisabetta: 1; Santa Margherita di Belìce: 4; Santo Stefano di Quisquina: 4; Sciacca: 48; Siculiana: 3; Villafranca Sicula: 1.

Sono "covid free" Burgio, Camastra, Castrofilippo, Cattolica Eraclea e Lucca Sicula.