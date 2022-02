Coronavirus, il bollettino dell'Asp: nessuna vittima per il secondo giorno di fila, 811 nuovi casi e 6 ricoveri

Sono 811 i nuovi contagi, 6 i ricoveri e 0 vittime. Ecco i principali numeri della pandemia scanditi dal bollettino dell'Asp che, però, contiene un dato abnorme: il numero dei guariti, contabilizzati in una sola giornata, è di 9.875 facendo, così, crollare il numero degli attuali positivi. Il dipartimeno di prevenzione dell'Asp ha precisato: "Il valore elevato è dovuto ad un riallineamento dei soggetti già guariti dal medico curante. Il disallineamento verrà comunque colmato nel corso della prossima settimana".

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 66 (+4). In degenza ordinaria/subintensiva sono 56 (+4): in 29 (+4) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e in 26 (dato invariato) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 6 (-1) i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 3 al presidio ospedaliero riberese (dato invariato) e 3 (-1) al San Giovanni di Dio. Quattro persone (+1) si trovano in strutture low care: 2 al Covid Hotel di Sciacca, una al Covid Hotel di Ribera e una in un'altra struttura fuori provincia. Sono 14 (dato invariato) i pazienti ricoverati negli ospedali agrigentini, ma non residenti in provincia e che pertanto non sono inclusi nel totale.

I dati Comune per Comune

Secondo il report dell'Asp, Agrigento è a 1.415 (-1.236); Alessandria della Rocca: 47 (-102); Aragona: 127 (-118); Bivona: 37 (-57); Burgio: 18 (-1); Calamonaci: 50 (+9); Caltabellotta: 32 (-95); Camastra 43 (-40); Cammarata: 253 (-167); Campobello di Licata: 226 (-236); Canicattì: 900 (-951); Casteltermini: 132 (-63) con 6 migranti ospitato in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 104 (-31); Cattolica Eraclea: 36 (-2); Cianciana: 35 (-130); Comitini: 12 (-35); Favara: 798 (-1167); Grotte: 133 (-120); Joppolo Giancaxio: 36 (-24); Licata: 715 (-384); Lucca Sicula: 13 (-4); Menfi: 124 (-180); Montallegro: 7 (-9); Montevago: 22 (-19); Naro: 116 (-105); Palma di Montechiaro: 540 (-895); Porto Empedocle: 362 (-402); Racalmuto: 171 (-100); Raffadali: 358 (-284); Ravanusa: 299 (-161); Realmonte: 94 (-141); Ribera: 183 (-40); Sambuca di Sicilia: 29 (-38); San Biagio Platani: 34 (-5); San Giovanni Gemini: 282 (-168); Sant'Angelo Muxaro: 17 (-12); Santa Elisabetta: 33 (-17); Santa Margherita di Belice: 83 (-161); Santo Stefano di Quisquina: 689 (-455); Sciacca: 689 (-707); Siculiana: 93 (-185) con un migrante ospitato al "Villa Sikania"; Villafranca Sicula: 5 (-3).

Ci sono 12 migranti (-16) in quarantena sulle navi di accoglienza.