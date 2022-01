Coronavirus, il bollettino dell'Asp: quasi 1.000 nuovi contagi: 5 ricoveri e 4 morti

Quasi mille nuovi casi (993), 5 ricoveri e 4 morti: le nuove vittime sono state registrate ad Agrigento (la trentesima dall'inizio della pandemia), Calamonaci (terza), Ribera (ventiseiesima) e Santo Stefano di Quisquina (terza). Salgono così a 417 i deceduti in provincia con un tampone positivo. Sono 262, invece, i guariti. Il report dell'Asp, come di consueto, fa riferimento alla data di ieri 18 gennaio.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 67 (+3). In degenza ordinaria/subintensiva sono 58 (dato invariato): in 30 (-2) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 28 (+2) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 5 (dato stabile) i pazienti in terapia intensiva ricoverati. In 4 (+2) si trovano al presidio ospedaliero riberese e 1 (-2) al San Giovanni di Dio. Sono 8 (dato invariato) i pazienti ricoverati ma non residenti che non sono inclusi nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento 1992 (+116); Alessandria della Rocca: 97 (+4); Aragona: 212 (dato invariato); Bivona: 84 (+2); Burgio: 35 (-4); Calamonaci: 57 (-9); Caltabellotta: 102 (+5); Camastra 93 (+1); Cammarata: 283 (+44); Campobello di Licata: 357 (+31); Canicattì: 1595 (+67); Casteltermini: 299 (+22); Castrofilippo: 148 (+1); Cattolica Eraclea: 78 (+10); Cianciana: 151 (+6); Comitini: 47 (+3); Favara: 1609 (+73); Grotte: 239 (+17); Joppolo Giancaxio: 72 (11); Licata: 1078 (+48); Lucca Sicula: 40 (-18); Menfi: 285 (-24); Montallegro: 38 (-5); Montevago: 29 (-3); Naro: 215 (-2); Palma di Montechiaro: 1247 (+58); Porto Empedocle: 670 (-36); Racalmuto: 307 (+15); Raffadali: 454 (+22); Ravanusa: 284 (+28); Realmonte: 197 (+11); Ribera: 401 (-49); Sambuca di Sicilia: 111 (dato stabile); San Biagio Platani: 38 (stabile); San Giovanni Gemini: 301 (+20); Sant'Angelo Muxaro: 21 (+4); Santa Elisabetta: 40 (+1); Santa Margherita di Belice: 215 (+12); Santo Stefano di Quisquina: 217 (+20); Sciacca: 1161 (+97); Siculiana: 248 (+11) con un migrante ospitato al "Villa Sikania"); Villafranca Sicula: 25 (-10).

Ci sono 28 migranti (+2) in quarantena sulle navi di accoglienza.