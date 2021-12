Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 68 contagi e ricoveri in aumento con 2 nuovi pazienti in terapia intensiva

Sono 68 i nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Agrigento secondo l'ultimo bollettino dell'Asp. Non si registrano decessi ma ci sono altri 4 ricoveri in ospedale di cui 2 in terapia intensiva. Il numero dei casi giornalieri è comunque sceso sotto quota 100 mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 37. Somministrati 567 tamponi. Castrofilippo, da domani in zona arancione, è ancora il centro più colpito con altri 12 casi e un totale di 95 persone attualmente infette. Balzo in avanti anche per Cammarata che fa registrare altri 10 casi nelle ultime 24 ore.

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente ospedalizzate sono 27 (+4). In degenza ordinaria/subintensiva sono 21 (+2); 20 (+1) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera mentre una in un ospedale fuori provincia. C'è anche un ricovero in una struttura "low care" che si trova fuori provincia. Sono ora 5 (+2) i pazienti in terapia intensiva al presidio ospedaliero riberese.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 117 (-5); Alessandria della Rocca: 3 (stabile); Aragona: 6 (-1); Burgio: 2 (stabile); Calamonaci 8 (stabile), Camastra 4 (stabile); Cammarata: 65 (+10); Campobello di Licata: 43 (stabile); Canicattì: 122 (+2); Casteltermini: 19 (-2); Castrofilippo: 95 (+12); Cattolica Eraclea: 48 (+9); Cianciana: 2 (stabile); Favara: 53 (-1); Grotte: 10 (-1); Joppolo Giancaxio: 3 (stabile); Licata: 38 (+1); Lucca Sicula: 2 (+2); Menfi: 6 (stabile); Montevago: 3 (+1); Naro: 21 (+1); Palma di Montechiaro: 10 (stabile); Porto Empedocle: 20 (stabile); Racalmuto: 8 (stabile); Raffadali: 31 (-3); Ravanusa: 18 (+3); Realmonte: 19 (stabile); Ribera: 85 (-2); Sambuca di Sicilia: 14 (stabile); San Giovanni Gemini: 76 (+2); Santa Elisabetta: 2 (+2); Santo Stefano Quisquina: 1 (stabile); Sciacca: 38 (+3), Santa Margherita di Belice, 1 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 1 (+1); Siculiana: 16 (-2, di cui 4 ospiti di Villa Sikania) e Villafranca Sicula, 1.

Sono "Covid free": Bivona, Caltabellotta, Comitini, Montallegro e San Biagio Platani.

Al momento ci sono due migranti (stabile) in quarantena sulle navi di accoglienza in rada dell'Agrigentino.