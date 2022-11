Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 179 contagi e 3 ricoveri in 2 giorni

Ancora numeri bassi che confermano un andamento piuttosto contante: 179 nuovi casi e 3 ricoveri in ospedale sono i numeri salienti del doppio bollettino diramato dall’Asp sull’andamento del Covid in provincia. Nessuna vittima mentre il numero dei guariti (213) supera quello dei contagiati. Processati 1297 tamponi.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono attualmente 10 (-4) di cui 1 in terapia intensiva (dato stabile) all’ospedale di Ribera. In medicina al "San Giovanni di Dio" si trovano 3 (-4) pazienti, mentre altri 6 (dato stabile) sono al “Parlapiano” di Ribera. Figurano anche 2 ricoverati (-1) non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 134 positivi (-22); Alessandria della Rocca: 8 (dato stabile); Aragona: 23 (stabile); Bivona: 6 (stabile); Burgio: 2 (+1); Caltabellotta: 2 (+2); Camastra: 5 (stabile); Cammarata: 15 (+2); Campobello di Licata: 25 (stabile); Canicattì: 42 (+13); Casteltermini: 9 (+2); Cattolica Eraclea: 3 (-1); Cianciana: 7 (+1); Comitini: 2 (stabile); Favara: 57 (-5); Grotte: 6 (stabile); Joppolo Giancaxio: 2 (stabile); Licata: 35 (-7); Menfi: 35 (-4); Montallegro: 2 (-1); Montevago: 6 (+3); Naro: 6 (+3); Palma di Montechiaro: 12 (-2); Porto Empedocle: 29 (+1); Racalmuto: 8 (+2); Raffadali: 18 (+3); Ravanusa: 7 (+1); Realmonte: 8 (-5); Ribera: 12 (-7); Sambuca di Sicilia: 18 (-2); San Biagio Platani: 7 (+3); San Giovanni Gemini: 17 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 4 (+1); Santa Margherita di Belìce: 13 (+3); Santa Elisabetta: 2 (-3); Santo Stefano di Quisquina: 13 (-9); Sciacca: 36 (-4); Siculiana: 3 (-2).

Sono "covid free" Calamonaci, Castrofilippo, Lucca Sicula e Villafranca Sicula.