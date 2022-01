Coronavirus, il bollettino dell'Asp: altri 4 morti con 872 nuovi contagi e 9 ingressi in ospedale

Continua a salire il numero dei morti per Covid in provincia di Agrigento: ieri l'Asp registrava 4 decessi, oggi altrettanti facendo salire a 410 il numero delle persone che hanno perso la vita dopo essere risultate positive al Coronovirus dall'inizio della pandemia. Il consueto report dell'Azienda sanitaria provinciale indica inoltre 872 nuovi casi e 9 ingressi in ospedale. I guariti sono 77 mentre il numero di tamponi processati è pari a 2.343, decisamente inferiore a ieri (3123). Altri 121 nuovi casi solo nella città dei templi ma è boom di contagi a Favara con 144 contagi nelle ultime 24 ore.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 62 (+3). In degenza ordinaria/subintensiva sono 56 (+7): in 30 (+3) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 26 (+4) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Un solo ricovero in una struttura lowcare fuori provincia. Sono 5 (dato stabile) i pazienti in terapia intensiva ricoverati. In 2 (-4) si trovano al presidio ospedaliero riberese (dato stabile) e 3 (dato stabile) al San Giovanni di Dio. Sono 6 (-1) i soggetti ricoverati ma non residenti che non sono inclusi nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento 1763 (+121); Alessandria della Rocca: 94 (+6); Aragona: 200 (+10); Bivona: 89 (+3); Burgio: 41 (-2); Calamonaci: 71 (+3); Caltabellotta: 97 (+7); Camastra 93 (+8); Cammarata: 241 (+19); Campobello di Licata: 321 (+11); Canicattì: 1482 (+99); Casteltermini: 264 (+7); Castrofilippo: 153 (+2); Cattolica Eraclea: 72 (+1); Cianciana: 143 (+8); Comitini: 44 (+6); Favara: 1438 (+144); Grotte: 218 (+19); Joppolo Giancaxio: 59 (+1); Licata: 870 (+60); Lucca Sicula: 61 (stabile); Menfi: 248 (+5); Montallegro: 45 (+3); Montevago: 23 (+4); Naro: 214 (+4); Palma di Montechiaro: 1170 (+39); Porto Empedocle: 605 (+33); Racalmuto: 336 (+6); Raffadali: 404 (+25); Ravanusa: 253 (+18); Realmonte: 153 (+7); Ribera: 480 (-6); Sambuca di Sicilia: 111 (+2); San Biagio Platani: 38 (stabile); San Giovanni Gemini: 280 (+19); Sant'Angelo Muxaro: 16 (stabile); Santa Elisabetta: 38 (stabile); Santa Margherita di Belice: 202 (+7); Santo Stefano di Quisquina: 191 (+8); Sciacca: 1011 (+74); Siculiana: 223 (+8) con un migrante ospitato al "Villa Sikania"); Villafranca Sicula: 38 (+2).

Ci sono 13 migranti (+3) in quarantena sulle navi di accoglienza.