Coronavirus, il bollettino dell'Asp: incongruenze nei dati con soli 2 casi segnalati ma con più contagi nel dettaglio dei comuni

Il report dell'Azienda sanitaria provinciale parla di un paio di infezioni in tutta la provincia. Ma nel computo ne vengono fuori 16 con Licata che ne fa registrare 12 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Segnalato anche un solo guarito, ma in realtà sono 10 di cui 9 ad Alessandria della Rocca. Pochi i tamponi, come ormai accade nel fine settimana: ne sono stati processati 178