Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 4 morti nelle ultime 24 ore e 940 nuovi contagi

La corsa del virus non si arresta con altri 940 casi in provincia nelle ultime ore. Ma sono i numeri dei morti che destano preoccupazione: altri 4 decessi tra Licata (dove se ne contano 2), Raffadali e Sciacca. Altre 3 persone finiscono in ospedale (una in terapia intensiva) mentre i guariti sono 215. Processati 3.123 tamponi. Il Comune più colpito risulta essere Agrigento con ben 257 contagi in un giorno. Numeri importanti anche a Favara, Canicattì, Sciacca, Palma di Montechiaro e Porto Empedocle.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 59 (-8). In degenza ordinaria/subintensiva sono 49 (-8): in 27 (-7) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 22 (-1) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Un solo ricovero in una struttura lowcare fuori provincia. Sono 9 (dato stabile) i pazienti in terapia intensiva ricoverati: in 6 (-1) e si trovano al presidio ospedaliero riberese e 3 (+1) al San Giovanni di Dio. Inoltre ci sono 7 ricoverati non residenti in provincia e non ricompresi nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento 1642 (+257); Alessandria della Rocca: 88 (+2); Aragona: 190 (+19); Bivona: 86 (-2); Burgio: 43 (-7); Calamonaci: 68 (+3); Caltabellotta: 89 (+14); Camastra 90 (+8); Cammarata: 222 (+32); Campobello di Licata: 310 (+27); Canicattì: 1383 (+122); Casteltermini: 257 (+26); Castrofilippo: 151 (+10); Cattolica Eraclea: 71 (+1); Cianciana: 135 (+12); Comitini: 38 (+2); Favara: 1294 (+163); Grotte: 199 (+10); Joppolo Giancaxio: 58 (+4); Licata: 810 (+186); Lucca Sicula: 61 (-5); Menfi: 243 (+16); Montallegro: 42 (-8); Montevago: 19 (+2); Naro: 210 (+27); Palma di Montechiaro: 1131 (+168); Porto Empedocle: 572 (+89); Racalmuto: 330 (+47); Raffadali: 379 (+52); Ravanusa: 235 (+42); Realmonte: 146 (+21); Ribera: 486 (-50); Sambuca di Sicilia: 109 (+4); San Biagio Platani: 38 (stabile); San Giovanni Gemini: 261 (+49); Sant'Angelo Muxaro: 16 (stabile); Santa Elisabetta: 38 (+9); Santa Margherita di Belice: 195 (+37); Santo Stefano di Quisquina: 183 (+26); Sciacca: 937 (+131); Siculiana: 215 (+14 di cui un migrante ospitato al "Villa Sikania"); Villafranca Sicula: 36 (+5).

Ci sono 10 migranti (+9) in quarantena sulle navi di accoglienza, mentre sono otto i soggetti ricoverati ma non residenti (che non sono inclusi nel totale)