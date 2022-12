Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 113 nuovi contagi e 3 ricoveri in ospedale

Sono 116 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Agrigento. Ci sono anche 3 nuovi ricoveri in ospedale mentre i guariti sono 174. Sono questi i dati salienti dell’ultimo bollettino dell’Asp che indica la diffusione del Coronavirus sul territorio. Dati formulati dopo la somministrazione di 613 tamponi nelle ultime 24 ore. Non si registrano ulteriori vittime. Manca all’appello il bollettino del giorno prima, per cui i numeri riportati di seguito non indicheranno tra parentesi i valori di incremento o decremento rispetto al bollettino precedente.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono 21. In medicina al "San Giovanni di Dio" si trovano 2 pazienti, mentre altri 10 sono al “Parlapiano” di Ribera. Ci sono 6 pazienti al Giovanni Paolo II di Sciacca. In terapia intensiva, a Ribera, ci sono 3 pazienti. Infine ci sono 6 ricoverati non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento, ha 128 positivi; Alessandria della Rocca: 4; Aragona: 12; Bivona: 10; Burgio: 2; Calamonaci: 2; Caltabellotta: 16; Camastra: 2; Cammarata: 7; Campobello di Licata: 17; Canicattì: 104; Casteltermini: 11; Castrofilippo: 4; Cattolica Eraclea: 3; Comitini: 6; Favara: 124; Grotte: 19; Joppolo Giancaxio: 1; Licata: 94; Lucca Sicula: 2; Menfi: 24; Montallegro: 6; Montevago: 7; Naro: 16; Palma di Montechiaro: 21; Porto Empedocle: 21; Racalmuto: 7; Raffadali: 24; Ravanusa: 11; Realmonte: 8; Ribera: 41; Sambuca di Sicilia: 9; San Biagio Platani: 5; San Giovanni Gemini: 5; Sant'Angelo Muxaro: 1; Santa Elisabetta: 2; Santa Margherita di Belìce: 19; Santo Stefano di Quisquina: 6; Sciacca: 155; Siculiana: 3; Villafranca Sicula: 4.

Covid free è al momento solo Cianciana.