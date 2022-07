Coronavirus, il bollettino dell'Asp: quasi 2.000 nuovi contagi e 28 ricoveri in 3 giorni

Il Coronavirus non molla la presa: sono ben 2.179 i nuovi casi di infezione negli ultimi tre giorni. Il dato emerge dai tre bollettini diffusi in contemporanea dall'Asp relativi ai giorni 15, 16 e 17 luglio. Nessun morto ma crescono in maniera importante i ricoveri nei reparti ordinari: ben 28 i nuovi accessi nel periodo di riferimento.

Focus sui ricoveri

In ospedale ci sono 59 (+19 rispetto a tre giorni fa) persone ricoverate. Di queste, 53 (+19) sono in degenza ordinaria/subintensiva: 26 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 25 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Due sono invece ricoverati in ospedali fuori pronvincia. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono sei pazienti (dato stabile). Ricoverati anche 7 pazienti non agrigentini e pertanto non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune con le differenze rispetto al bollettino del 14 luglio

Agrigento è al momento a quota 1500 positivi (+293) con un migrante ospite di un centro di accoglienza; Alessandria della Rocca: 60 (+10); Aragona: 244 (+45); Bivona: 105 (+13); Burgio: 42 (+3); Calamonaci: 15 (+4); Caltabellotta: 84 (-1); Camastra: 32 (+6); Cammarata: 126 (+15); Campobello di Licata: 232 (+32); Canicattì: 1029 (+174); Casteltermini: 244 (+18); Castrofilippo: 80 (+10); Cattolica Eraclea: 60 (+18); Cianciana: 130 (+23); Comitini: 10 (+1); Favara: 949 (+202); Grotte: 135 (+34); Joppolo Giancaxio: 26 (+2); Licata: 889 (+162); Lucca Sicula: 43 (dato stabile); Menfi: 451 (+61); Montallegro: 65 (+19); Montevago: 67 (-1); Naro: 241 (+38); Palma di Montechiaro: 452 (+114); Porto Empedocle: 398 (+76); Racalmuto: 169 (+46); Raffadali: 367 (+75); Ravanusa: 180 (+55); Realmonte: 149 (+21); Ribera: 411 (+56); Sambuca di Sicilia: 70 (+6); San Biagio Platani: 77 (+10); San Giovanni Gemini: 238 (+24); Sant'Angelo Muxaro: 39 (+7); Santa Elisabetta: 71 (+12); Santa Margherita di Belìce: 139 (+8); Santo Stefano Quisquina: 98 (+14); Sciacca: 1379 (+120); Siculiana: 83 (+27); Villafranca Sicula: 47 (+3).