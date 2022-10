Coronavirus, bollettino e punto settimanale dell’Asp: “Dati confortanti ma l’ondata autunnale da noi comincia sempre in ritardo”

“Positivamente sorpreso dal numero contenuto di ricoveri nei nostri ospedali, ma l’ondata autunnale non è ancora cominciata perché il nostro territorio, così com’è avvenuto nei 2 anni precedenti, subisce le impennate di contagi con circa 3 settimane di ritardo rispetto al resto d’Italia. Quindi bisogna rimanere vigili”. Sono queste le parole del commissario dell’Asp, Mario Zappia, che ha tracciato il consueto report settimanale sull’andamento del Covid in provincia di Agrigento.

“Siamo convinti - ha aggiunto - che questa ondata non sarà come le altre. Lo dico non per puro ottimismo ma valutando i dati che abbiamo a disposizione.

Gli ospedali non sono in sofferenza e a Ribera, nel frattempo, abbiamo concluso i lavori per adeguare gli altri locali che potenzieranno i servizi di pronto soccorso. Quindi la struttura di riferimento in provincia sarà ancora più efficiente, in caso di necessità, di quanto non lo sia stata prima d’ora”.

Il tasso di positività, questa settimana, si attesta al 24,14 ma Zappia ricorda che non tutti fanno il test: “C’è gente con sintomi che fa il tampone a casa. Quindi è positiva ma non si denuncia. A loro chiedo, quanto meno, di rimanere in casa e di non andare in giro ugualmente a diffondere il virus”.

Sul fronte vaccini c’è stato un incremento significativo. Si è passati dai circa 400 a 1.000 in una settimana. “Sono numeri sempre bassi che si riferiscono alle quarte dosi - ha concluso Zappia - ma c’è comunque la consapevolezza che, durante l’inverno, si passa tanto tempo al chiuso ed il rischio di contagiarsi aumenta. Ed è quindi giusto proteggersi con l’unica vera arma che abbiamo a disposizione contro il Covid”.

Il bollettino quotidiano dell’Asp

Nel report delle ultime 24 ore si registrano 60 nuovi casi, ancora in diminuzione rispetto a ieri e l’altro ieri, con un nuovo ricovero in ospedale. Non ci sono vittime e i guariti sono stati 33.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono attualmente 8 (dato stabile) di cui 2 (+1) in terapia intensiva all’ospedale di Ribera. Gli altri, in degenza ordinaria, sono 6 (-1). Cinque si trovano al “Parlapiano” di Ribera e uno al “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 99 positivi (+7); Alessandria della Rocca: 3 (stabile); Aragona: 22 (stabile); Bivona: 9 (+2); Burgio: 3 (+3); Caltabellotta: 4 (stabile); Camastra: 4 (+1); Cammarata: 9 (stabile); Campobello di Licata: 7 (-1); Canicattì: 21 (+2); Casteltermini: 6 (stabile); Cattolica Eraclea: 2 (+1); Cianciana: 2 (stabile); Favara: 55 (+2); Grotte: 3 (stabile); Licata: 42 (+1); Menfi: 11 (-2); Montallegro: 2 (stabile); Montevago: 8 (-1); Naro: 12 (stabile); Palma di Montechiaro: 10 (stabile); Porto Empedocle: 16 (+1); Racalmuto: 4 (+1); Raffadali: 27 (+5); Ravanusa: 9 (stabile); Realmonte: 1 (stabile); Ribera: 14 (stabile); Sambuca di Sicilia: 3 (+1); San Biagio Platani: 2 (-1); San Giovanni Gemini: 5 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 2 (-1); Santa Elisabetta: 5 (-1); Santa Margherita di Belìce: 4 (+1); Santo Stefano Quisquina: 2 (stabile); Sciacca: 77 (+6); Siculiana: 1 (stabile) e Villafranca Sicula: 1 (stabile).

Sono “Covid free” i comuni di Calamonaci, Castrofilippo, Comitini e Lucca Sicula.