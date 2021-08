Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ci sono altri 102 nuovo casi e un morto

Il decesso si è registrato a Realmonte. Altri 5 ricoveri in ospedale di cui uno in terapia intensiva, ma continua l'avanzata dei guariti: nelle ultime 24 ore sono stati 38 (ieri 66)

Un'altra persona perde la vita in provincia a causa del Covid, questa volta a Realmonte. E' il dato più significativo dell'ultimo report diffuso dall'Asp.

I nuovi positivi al coronavirus sono 102 nelle ultime 24 ore, a fronte di 486 tamponi processati. Le città più colpite sono Canicattì (+17) e Agrigento (+11).

Cinque le persone ospedalizzate e 38 i guariti che, sommati ai 66 di ieri, arrivano a superare abbondantemente le 100 unità.

La situazione negli ospedali

Scendono a quota 56 (-2) le persone ricoverate in degenza ordinaria (22 al "Fratelli Parlapiano", 28 al "San Giovanni di Dio" e 6 in ospedali fuori provincia). Cinque i ricoveri in terapia intensiva (+1): tutti al "Fratelli Parlapiano" di Ribera.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 172 positivi (+11); Alessandria della Rocca: 13 (stabile); Aragona: 19 (+1); Bivona: 3 (stabile); Burgio: 7 (+3); Caltabellotta: 28 (+1); Camastra: 5 (stabile); Cammarata: 26 (stabile); Campobello di Licata: 69 (+6); Canicattì: 187 (+17); Casteltermini: 33 (stabile); Castrofilippo: 11 (+6); Cattolica Eraclea: 1 (stabile); Cianciana: 2 (+1); Comitini: 1 (stabile); Favara: 291 (+1); Grotte: 3 (stabile); Joppolo Giancaxio: 10 (stabile); Licata: 41 (+11); Lucca Sicula: 7 (stabile); Menfi: 23 (+2); Montevago: 1 (stabile); Naro: 29 (-1); Palma di Montechiaro: 53 (+3); Porto Empedocle: 84 (+5); Raffadali: 53 (-1); Ravanusa: 39 (-2); Racalmuto: 27 (-1); Realmonte: 23 (-1); Ribera: 33 (+4); Sambuca di Sicilia: 4 (stabile); San Biagio Platani: 6 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 5 (stabile); San Giovanni Gemini: 36 (-4); Santa Elisabetta: 4 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 13 (+1); Sciacca: 38 (-7); Siculiana: 45 (+1) ma 36 sono migranti ospitati a "Villa Sikania"; Villafranca Sicula: 2 (stabile).

Covid Free sono Santo Stefano Quisquina, Calamonaci e Montallegro.

Sulle navi quarantena ci sono 150 migranti positivi. Sei i soggetti ricoverati non residenti (che non sono inclusi nel totale).