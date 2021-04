Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 8 nuovi ricoverati, 1 vittima e 68 positivi

Una nuova vittima da Covid-19 a Campobello di Licata che è arrivata, da quando è scoppiata la pandemia, a 12 decessi; mentre a livello provinciale i lutti sono stati, fino ad ora, ben 181. Ma anche - nonostante la giornata domenicale - ben 8 ricoveri e gli ospedalizzati salgono a 84 e poi, ancora, altri 68 (il dato è riferito ai 434 tamponi processati il giorno precedente) nuovi positivi. Questi i principali dati del bollettino Asp - quello di domenica 11 aprile - diramato stanotte.

I ricoveri

Gli agrigentini in degenza ordinaria/subintensiva sono 61, di cui 37 ricoverati al "San Giovanni di Dio", 15 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 9 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Sono tornati inoltre a salire passando da 12 ai 15 di ieri i ricoverati in Terapia intensiva, di cui 7 nell'ospedale del capoluogo e 8 in quello di Sciacca. Negli ospedali agrigentini ci sono inoltre altri 5 ricoverati (non ricompresi nel totale degli ospedalizzati, hanno spiegato dall'Asp) negli ospedali agrigentini. Otto invece gli ospiti di strutture lowcare, tutti sono allo Sciacca hotel Covid.

L'andamento

Agrigento - stando al report dei dati di sorveglianza sanitaria dell'Asp - sono 188 i contagiati; Alessandria della Rocca: 18; Aragona: 7; Bivona: 26; Burgio: 20; Calamonaci: 15; Caltabellotta: 26; Camastra: 1; Cammarata: 18; Campobello di Licata: 28; Canicattì: 261; Casteltermini: 21; Castrofilippo: 3; Cattolica Eraclea: 57; Cianciana: 16; Comitini: 14; Favara: 193; Grotte: 4; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 53; Lucca Sicula: 0; Menfi: 14. Ed ancora, stando sempre al bollettino Asp, a Montallegro risultano esserci 40 positivi; Montevago: 18; Naro: 2; Palma di Montechiaro: 203; Porto Empedocle: 85; Racalmuto: 38; Raffadali: 75; Ravanusa: 29; Realmonte: 7; Ribera: 230; Sambuca di Sicilia: 12; San Biagio Platani: 26; San Giovanni Gemini: 12; Sant'Angelo Muxaro: 4; Santa Elisabetta: 2; Santa Margherita di Belìce: 68; Santo Stefano Quisquina: 3; Sciacca: 98; Siculiana: 54; Villafranca Sicula: 4.