Coronavirus, i bollettini dell'Asp: 2.671 positivi in tre giorni, due morti e sei ricoveri in ospedale

Sono 2.671 i nuovi positivi caricati sui tre bollettini dell'Asp appena diramati e relativi a venerdì, sabato e domenica. Ci sono stati, inoltre, anche sei ricoveri in ospedale e due decessi. Raffrontando i diversi bollettini, emerge però soltanto l'aumento delle vittime a Favara, realtà che è stata aggiornata a 32 vittime. I morti registratisi in provincia, da quando è scoppiata la pandemia, salgono a 570. Fino a domenica, i contagiati complessivi sono stati 115.402, di cui 105.055 guariti.

Focus sui ricoveri

In ospedale ci sono 35 agrigentini. Di questi, 32 sono in degenza ordinaria/subintensiva: 6 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 24 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Due sono invece ricoverati in ospedali fuori pronvincia. In Terapia intensiva, tutti al nosocomio di Ribera, ci sono tre pazienti. Ricoverati anche 4 pazienti non agrigentini e pertanto non ricompresi nel totale dei 35.

I contagi Comune per Comune

Secondo il bollettino Asp di domenica, Agrigento era a quota 1.472 positivi (+113); Alessandria della Rocca: 49 (+1); Aragona: 205 (+13); Bivona: 101 (+6); Burgio: 40 (+9); Calamonaci: 15 (+2); Caltabellotta: 81 (-9); Camastra: 23 (+3); Cammarata: 156 (+9); Campobello di Licata: 247 (+1); Canicattì: 922 (+64); Casteltermini: 256 (+8); Castrofilippo: 137 (+6); Cattolica Eraclea: 57 (+4); Cianciana: 82 (+9); Comitini: 17 (stabile); Favara: 844 (+48); Grotte: 103 (+12); Joppolo Giancaxio: 18 (+3); Licata: 606 (+8); Lucca Sicula: 57 (+5); Menfi: 348 (-24); Montallegro: 52 (+9); Montevago: 84 (+1); Naro: 236 (+13); Palma di Montechiaro: 237 (+9); Porto Empedocle: 345 (+32); Racalmuto: 135 (+5); Raffadali: 295 (+32); Ravanusa: 120 (+3); Realmonte: 125 (+13); Ribera: 321 (+28); Sambuca di Sicilia: 62 (+1); San Biagio Platani: 64 (+8); San Giovanni Gemini: 265 (+8); Sant'Angelo Muxaro: 28 (+1); Santa Elisabetta: 85 (+7); Santa Margherita di Belìce: 109 (-2); Santo Stefano Quisquina: 82 (+3); Sciacca: 1159 (+11); Siculiana: 95 (+1); Villafranca Sicula: 42 (+2).